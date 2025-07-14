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Bestune T90 и GAC GS4 — тест в цифрах
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Bestune T90 и GAC GS4 — тест в цифрах
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На смену RAV4: сравнили интересные новинки из Китая

Опубликован тест Bestune T90 и GAC GS4 — кроссоверов от 2,8 млн рублей

Бренд Bestune для нас пока еще в новинку. Он появился в России в прошлом году не на пустом месте – сменил аббревиатуру FAW. 

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Примерно в тот же момент из гаммы компании исчез здоровенный кроссовер Т99.

На смену ему пришел среднеразмерный Т90 – он сейчас играет роль флагмана марки.

Размеры не выдающиеся, а цена кусается – за тестовую машину просят 3,72 млн рублей. Дорого! Особенно если учесть, что полного привода не предлагается.

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Схожий по габаритам GAC GS4 тоже обходится передним приводом. Комплектация одна, а цена за нее – 3 млн ровно.

Сможет ли более доступный GS4 бороться на равных с Т90?

GAC GS4 и Bestune T90
GAC GS4 и Bestune T90
GAC GS4
Мировую премьеру справили в 2024 году, а год спустя кроссовер добрался до России. Производство – КНР.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый: 1.5 (170 л. с.) – от 2 999 000 ₽		Bestune T90
 Первый показ состоялся в 2023 году, но российские продажи стартовали только минувшей весной. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый, 1,5 л (160 л. с.) – от 2 779 990 ₽
бензиновый, 2,0 л (245 л. с.) – от 3 429 990 ₽

Эволюция моторов GAC

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Три года назад я ездил на предшественнике «четверки» по имени GAC GS5, который запомнился в первую очередь неспешной динамикой. Связка 137‑сильного турбомотора 1.5 и гидроавтомата обеспечивала разгон до сотни за неприличные по нынешним временам 13 секунд.

У GS4 тоже полуторалитровый двигатель, но его мощность уже 170 л. с. Крутящий момент выше: 250 Н·м – прибавка на 15 ньютон-метров. А место автомата занял семиступенчатый «мокрый» робот. Почти на полцентнера сократилась масса машины.

GAC: алюминиевый турбомотор 4A15J2 объемом 1,5 л конструктивно схож с двигателем Т90, но дополнительно обучен работе по экономичному циклу Миллера.
GAC: алюминиевый турбомотор 4A15J2 объемом 1,5 л конструктивно схож с двигателем Т90, но дополнительно обучен работе по экономичному циклу Миллера.

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Вы уже поняли к чему я клоню: на недостаток разгонной динамики больше жаловаться не приходится. GS4 лихо ускоряется как с места, так и с хода. Замеры показали, что спурт до сотни занимает девять секунд ровно.

Настройки робота в целом понравились. Да, в городской толчее случаются заминки, но они не критичны.

Бордюров на GS4 можно опасаться меньше: угол въезда GS4 – 24,0°.
Бордюров на GS4 можно опасаться меньше: угол въезда GS4 – 24,0°.

Турбомотор Bestune

Когда смотришь на характеристики турбомотора Т90, сложно усомниться в том, что он вынесет GS4 в одну калитку: 2 литра, 245 сил, 380 Н·м. Однако серьезного разрыва между машинами нет. Сотню Bestune набирает всего на секунду быстрее – не такое уж и разгромное преимущество.

Bestune: двухлитровый алюминиевый турбомотор CA4GC20TD снабжен непосредственным впрыском топлива и двумя фазорегуляторами. Привод ГРМ – цепной.
Bestune: двухлитровый алюминиевый турбомотор CA4GC20TD снабжен непосредственным впрыском топлива и двумя фазорегуляторами. Привод ГРМ – цепной.

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Восьмиступенчатый автомат работает подчеркнуто несуетливо, тасуя передачи с завидной выдержкой. Если решишься на резкий обгон, он не сразу готов скинуть две-три ступени, а ждет секунды полторы. Зато потом Т90 легко и уверенно уносится в даль.

Но большой табун требует прокорма. Расход по чекам составил 10 л/100 км, тогда как GS4 в тех же условиях просил на полтора литра меньше.

Угол въезда у Т90 скромный – 21,0°.
Угол въезда у Т90 скромный – 21,0°.

Как едут?

Приятные эмоции оставила и управляемость «четверки»: быстрый и активный вход в повороты, заметное ввинчивание под сброс газа, четкий контроль водителем – усилие на руле вполне натуральное. По китайским меркам рулится GAC классно!

GAC GS4

Иконки тоже мелкие – напасть современных «китайцев».
На приборке можно установить одну из двух тем, и обе вполне удобочитаемы.
Интерьер GS4 более технократичный. По качеству материалов ничем не хуже топового Т90, но оснащение чуть проще.
Интерьер GS4 более технократичный. По качеству материалов ничем не хуже топового Т90, но оснащение чуть проще.
В отличие от соперника, с подключением Apple CarPlay проблем не возникло.
Центральный экран сильно бликует – картинку разглядеть сложнее.
Робот GS4 в целом хорош, но в городе нет-нет, да и выдаст заминку.
Выкидные ручки не шибко удобны для открывания двери – сложно ухватиться.

В S‑образных связках Т90 не так покладист. Задняя подвеска то и дело пританцовывает, а если попадется неровность – Bestune норовит соскочить с траектории. На прямиках, когда спидометр перемахивает через 120 км/ч, возникает некая неуверенность, машине недостает монолитности.

Сиденье GS4 уступает по количеству регулировок, но скроено лучше – в поворотах держит цепче.
Второй ряд GS4 чуть теснее. И в целом обстановка проще: общая подсветка, нет центрального подлокотника и крючков для одежды.
Багажник у GS4 просторнее (372 л), но обставлен скромнее – нет электропривода двери, шторки/полки, розетки и кармашков.
Под полом – докатка.

А вот к плавности хода вопросов нет. Подвеска Т90 упруго проглатывает неровности и позволяет спокойно ехать даже по разбитой дороге. До пробоев дело не доходит, но работает шасси не безмолвно – постукивает на каждой яме. И вообще акустический комфорт Бестюна неидеальный: докучает гул от дороги, что-то навязчиво поскрипывает в районе обшивки правой пассажирской двери.

Bestune T90

Маленький экран приборки не позволяет менять конфигурацию. Данные трипкомпьютера совсем крошечные.
Проекционный дисплей невелик и дает минимум информации.
Нарядная двухцветная отделка, большой вертикальный планшет – интерьер выглядит пафосно. Но в комплектации есть обидные для машины по такой цене пробелы.
Нарядная двухцветная отделка, большой вертикальный планшет – интерьер выглядит пафосно. Но в комплектации есть обидные для машины по такой цене пробелы.
Иконки в меню тоже невелики. Зачем так мельчить при столь крупном экране?
В отличие от соперника, климат-контроль – двухзонный.
Картинки с круговых камер – четкие и наглядные.
Гидроавтомат Т90, за исключением короткой стартовой задержки, работает как надо.
Очечник в тестовом дуэте был только у Т90.

Шумоизоляция в GS4 получше. Мотор поет более сдержанно, меньше слышен гул от дороги. И подвеска стучит меньше. Но по плавности хода GAC уступает сопернику – по гребенке стелет мягко, но на отдельных неровностях трясет.

Память положения и регулировка подушки по углу наклона полагается только топ-исполнению Flagship.
Места много, но нормальные условия только для двоих, поскольку третьего подголовника нет.
Багажник Т90 по нашим замерам – 322 л. Предусмотрены шторка, розетка 12 В, электропривод пятой двери.
Под полом Bestune T90 – докатка.
Панорамная крыша входит в штатное оснащение.
Черная блямба модуля ЭРА-ГЛОНАСС смотрится крайне чужеродно.

Про дизайн и оцинковку

Если оценивать дизайн, то мое предпочтение на стороне GS4 – яркий, стильный, запоминающийся. И всё бы хорошо, если б толщиномер не показывал, что кузов, похоже, сделан из обычного металла, без полноценной оцинковки. Вот у Т90 на нее не поскупились. Хотя гарантия от сквозной коррозии в обоих случаях пятилетняя.

У GS4 тоже пластиковый пыльник, но закрывает он куда большую площадь.
У GS4 тоже пластиковый пыльник, но закрывает он куда большую площадь.

Bestune Т90 на 720 тысяч рублей дороже конкурента, поэтому его более богатое оснащение принимаешь как должное: панорамная крыша, проекционный дисплей, раздельный климат-контроль, центральный подлокотник на втором ряду.

GS4: Дилерский антикор сделан отвратительно: состав нанесли прямо на неотмытую поверхность, отчего он отваливается лоскутами. На этом комке с одной стороны глина, с другой – антикор.
GS4: Дилерский антикор сделан отвратительно: состав нанесли прямо на неотмытую поверхность, отчего он отваливается лоскутами. На этом комке с одной стороны глина, с другой – антикор.

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Но в целом его интерьер не воспринимается более дорогим. На разницу в цене точно не тянет. Даже большой вертикальный планшет и двухцветная обивка не помогают.

Угловатый салон GS4 лишен претензий на пафос. В быту он удобнее. Здесь крупнее и нагляднее приборы, спереди предусмотрено два USB-разъема (один из них – формата Type-C), да и подключение телефона по протоколу Apple CarPlay проходит без накладок – в отличие от T90, в котором добро на соединение мне так и не дали.

Моторный отсек Т90 снизу прикрывает махонький резиновый фартук.
Моторный отсек Т90 снизу прикрывает махонький резиновый фартук.

В «четверке» раздражали только две вещи: долгие отклики медиасистемы и запрятанная в недра меню смена ездовых режимов – прямой переключатель был бы удобнее.

На днище Bestune T90 нанесен толстый слой пластизоля, но кое-где видны проплешины.
На днище Bestune T90 нанесен толстый слой пластизоля, но кое-где видны проплешины.

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Подводим итоги

По сумме баллов Т90 немного уступил сопернику. Просторного салона и достойной плавности хода оказалось недостаточно для победы. Настораживает и высокая цена.

Можно, конечно, сэкономить и взять Т90 с полуторалитровым мотором (2,78–3,04 млн рублей), но такая машина не впечатляет динамикой и плавностью работы трансмиссии (она идет с роботом). И оснащенность будет скромнее – минус набор водительских ассистентов, электропривод пятой двери и даже автоматически складываемые боковые зеркала.

Основное же, чего не хватает Т90, – полноприводной трансмиссии. Без нее в России рассчитывать на успех сложно.

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Победивший по баллам GS4 привлекает ярким дизайном, задорной управляемостью, топливной экономичностью и разумным ценником. Ну и главное – вскоре ожидается появление версии с полным приводом. Еще свидимся!

GAC GS4

Управляемость, экономичность, на подходе полный привод
Сомнения в стойкости к коррозии, только один вариант комплектации

Bestune T90

Энергоемкая подвеска, просторный и удобный задний ряд
Высокая цена, скромный зимний пакет, полного привода не предвидится

Подробный технический справочник кроссоверов Bestune T90 и GAC GS4, а также экспертная оценка — по этой ссылке.

Ездовой характер GS4 боевитый – активным водителям он понравится больше.
На приборке можно установить одну из двух тем, и обе вполне удобочитаемы.
В отличие от соперника, с подключением Apple CarPlay проблем не возникло.
Иконки тоже мелкие – напасть современных «китайцев».
Центральный экран сильно бликует – картинку разглядеть сложнее.
Выкидные ручки не шибко удобны для открывания двери – сложно ухватиться.
Сиденье GS4 уступает по количеству регулировок, но скроено лучше – в поворотах держит цепче.
Второй ряд GS4 чуть теснее. И в целом обстановка проще: общая подсветка, нет центрального подлокотника и крючков для одежды.
В отличие от Т90, здесь два USB-разъема.
Багажник у GS4 просторнее (372 л), но обставлен скромнее – нет электропривода двери, шторки/полки, розетки и кармашков.
Под полом – докатка.
GAC: алюминиевый турбомотор 4A15J2 объемом 1,5 л конструктивно схож с двигателем Т90, но дополнительно обучен работе по экономичному циклу Миллера.
У GS4 тоже пластиковый пыльник, но закрывает он куда большую площадь.
Баланс при настройке шасси T90 сдвинули на комфорт.
Нарядная двухцветная отделка, большой вертикальный планшет – интерьер выглядит пафосно. Но в комплектации есть обидные для машины по такой цене пробелы.
Маленький экран приборки не позволяет менять конфигурацию. Данные трипкомпьютера совсем крошечные.
Иконки в меню тоже невелики. Зачем так мельчить при столь крупном экране?
В отличие от соперника, климат-контроль – двухзонный.
Картинки с круговых камер – четкие и наглядные.
Гидроавтомат Т90, за исключением короткой стартовой задержки, работает как надо.
Проекционный дисплей невелик и дает минимум информации.
Черная блямба модуля ЭРА-ГЛОНАСС смотрится крайне чужеродно.
Очечник в тестовом дуэте был только у Т90.
Панорамная крыша входит в штатное оснащение.
Память положения и регулировка подушки по углу наклона полагается только топ-исполнению Flagship.
Места много, но нормальные условия только для двоих, поскольку третьего подголовника нет.
Верхние дефлекторы и разъем для флешки – джентельменский набор современного автомобиля.
Багажник Т90 по нашим замерам – 322 л. Предусмотрены шторка, розетка 12 В, электропривод пятой двери.
Bestune: двухлитровый алюминиевый турбомотор CA4GC20TD снабжен непосредственным впрыском топлива и двумя фазорегуляторами. Привод ГРМ – цепной.

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Тимкин Юрий
Фото:Александр Батыру
Количество просмотров 6
14.07.2025 
Фото:Александр Батыру
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