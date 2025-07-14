На смену RAV4: сравнили интересные новинки из Китая

Опубликован тест Bestune T90 и GAC GS4 — кроссоверов от 2,8 млн рублей

Бренд Bestune для нас пока еще в новинку. Он появился в России в прошлом году не на пустом месте – сменил аббревиатуру FAW.

Примерно в тот же момент из гаммы компании исчез здоровенный кроссовер Т99.

На смену ему пришел среднеразмерный Т90 – он сейчас играет роль флагмана марки.

Размеры не выдающиеся, а цена кусается – за тестовую машину просят 3,72 млн рублей. Дорого! Особенно если учесть, что полного привода не предлагается.

Схожий по габаритам GAC GS4 тоже обходится передним приводом. Комплектация одна, а цена за нее – 3 млн ровно.

Сможет ли более доступный GS4 бороться на равных с Т90?

GAC GS4 и Bestune T90

GAC GS4

Мировую премьеру справили в 2024 году, а год спустя кроссовер добрался до России. Производство – КНР.

ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый: 1.5 (170 л. с.) – от 2 999 000 ₽ Bestune T90

Первый показ состоялся в 2023 году, но российские продажи стартовали только минувшей весной. Выпускают в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый, 1,5 л (160 л. с.) – от 2 779 990 ₽

бензиновый, 2,0 л (245 л. с.) – от 3 429 990 ₽

Эволюция моторов GAC

Три года назад я ездил на предшественнике «четверки» по имени GAC GS5, который запомнился в первую очередь неспешной динамикой. Связка 137‑сильного турбомотора 1.5 и гидроавтомата обеспечивала разгон до сотни за неприличные по нынешним временам 13 секунд.

У GS4 тоже полуторалитровый двигатель, но его мощность уже 170 л. с. Крутящий момент выше: 250 Н·м – прибавка на 15 ньютон-метров. А место автомата занял семиступенчатый «мокрый» робот. Почти на полцентнера сократилась масса машины.

GAC: алюминиевый турбомотор 4A15J2 объемом 1,5 л конструктивно схож с двигателем Т90, но дополнительно обучен работе по экономичному циклу Миллера.

Вы уже поняли к чему я клоню: на недостаток разгонной динамики больше жаловаться не приходится. GS4 лихо ускоряется как с места, так и с хода. Замеры показали, что спурт до сотни занимает девять секунд ровно.

Настройки робота в целом понравились. Да, в городской толчее случаются заминки, но они не критичны.

Бордюров на GS4 можно опасаться меньше: угол въезда GS4 – 24,0°.

Турбомотор Bestune

Когда смотришь на характеристики турбомотора Т90, сложно усомниться в том, что он вынесет GS4 в одну калитку: 2 литра, 245 сил, 380 Н·м. Однако серьезного разрыва между машинами нет. Сотню Bestune набирает всего на секунду быстрее – не такое уж и разгромное преимущество.

Bestune: двухлитровый алюминиевый турбомотор CA4GC20TD снабжен непосредственным впрыском топлива и двумя фазорегуляторами. Привод ГРМ – цепной.

Восьмиступенчатый автомат работает подчеркнуто несуетливо, тасуя передачи с завидной выдержкой. Если решишься на резкий обгон, он не сразу готов скинуть две-три ступени, а ждет секунды полторы. Зато потом Т90 легко и уверенно уносится в даль.

Но большой табун требует прокорма. Расход по чекам составил 10 л/100 км, тогда как GS4 в тех же условиях просил на полтора литра меньше.

Угол въезда у Т90 скромный – 21,0°.

Как едут?

Приятные эмоции оставила и управляемость «четверки»: быстрый и активный вход в повороты, заметное ввинчивание под сброс газа, четкий контроль водителем – усилие на руле вполне натуральное. По китайским меркам рулится GAC классно!

GAC GS4

Иконки тоже мелкие – напасть современных «китайцев». На приборке можно установить одну из двух тем, и обе вполне удобочитаемы.

Интерьер GS4 более технократичный. По качеству материалов ничем не хуже топового Т90, но оснащение чуть проще.

В отличие от соперника, с подключением Apple CarPlay проблем не возникло. Центральный экран сильно бликует – картинку разглядеть сложнее.

Робот GS4 в целом хорош, но в городе нет-нет, да и выдаст заминку. Выкидные ручки не шибко удобны для открывания двери – сложно ухватиться.

В S‑образных связках Т90 не так покладист. Задняя подвеска то и дело пританцовывает, а если попадется неровность – Bestune норовит соскочить с траектории. На прямиках, когда спидометр перемахивает через 120 км/ч, возникает некая неуверенность, машине недостает монолитности.

Сиденье GS4 уступает по количеству регулировок, но скроено лучше – в поворотах держит цепче. Второй ряд GS4 чуть теснее. И в целом обстановка проще: общая подсветка, нет центрального подлокотника и крючков для одежды.

Багажник у GS4 просторнее (372 л), но обставлен скромнее – нет электропривода двери, шторки/полки, розетки и кармашков. Под полом – докатка.

А вот к плавности хода вопросов нет. Подвеска Т90 упруго проглатывает неровности и позволяет спокойно ехать даже по разбитой дороге. До пробоев дело не доходит, но работает шасси не безмолвно – постукивает на каждой яме. И вообще акустический комфорт Бестюна неидеальный: докучает гул от дороги, что-то навязчиво поскрипывает в районе обшивки правой пассажирской двери.

Bestune T90

Маленький экран приборки не позволяет менять конфигурацию. Данные трипкомпьютера совсем крошечные. Проекционный дисплей невелик и дает минимум информации.

Нарядная двухцветная отделка, большой вертикальный планшет – интерьер выглядит пафосно. Но в комплектации есть обидные для машины по такой цене пробелы.

Иконки в меню тоже невелики. Зачем так мельчить при столь крупном экране? В отличие от соперника, климат-контроль – двухзонный. Картинки с круговых камер – четкие и наглядные.

Гидроавтомат Т90, за исключением короткой стартовой задержки, работает как надо. Очечник в тестовом дуэте был только у Т90.

Шумоизоляция в GS4 получше. Мотор поет более сдержанно, меньше слышен гул от дороги. И подвеска стучит меньше. Но по плавности хода GAC уступает сопернику – по гребенке стелет мягко, но на отдельных неровностях трясет.

Память положения и регулировка подушки по углу наклона полагается только топ-исполнению Flagship. Места много, но нормальные условия только для двоих, поскольку третьего подголовника нет.

Багажник Т90 по нашим замерам – 322 л. Предусмотрены шторка, розетка 12 В, электропривод пятой двери. Под полом Bestune T90 – докатка.

Панорамная крыша входит в штатное оснащение. Черная блямба модуля ЭРА-ГЛОНАСС смотрится крайне чужеродно.

Про дизайн и оцинковку

Если оценивать дизайн, то мое предпочтение на стороне GS4 – яркий, стильный, запоминающийся. И всё бы хорошо, если б толщиномер не показывал, что кузов, похоже, сделан из обычного металла, без полноценной оцинковки. Вот у Т90 на нее не поскупились. Хотя гарантия от сквозной коррозии в обоих случаях пятилетняя.

У GS4 тоже пластиковый пыльник, но закрывает он куда большую площадь.

Bestune Т90 на 720 тысяч рублей дороже конкурента, поэтому его более богатое оснащение принимаешь как должное: панорамная крыша, проекционный дисплей, раздельный климат-контроль, центральный подлокотник на втором ряду.

GS4: Дилерский антикор сделан отвратительно: состав нанесли прямо на неотмытую поверхность, отчего он отваливается лоскутами. На этом комке с одной стороны глина, с другой – антикор.

Но в целом его интерьер не воспринимается более дорогим. На разницу в цене точно не тянет. Даже большой вертикальный планшет и двухцветная обивка не помогают.

Угловатый салон GS4 лишен претензий на пафос. В быту он удобнее. Здесь крупнее и нагляднее приборы, спереди предусмотрено два USB-разъема (один из них – формата Type-C), да и подключение телефона по протоколу Apple CarPlay проходит без накладок – в отличие от T90, в котором добро на соединение мне так и не дали.

Моторный отсек Т90 снизу прикрывает махонький резиновый фартук.

В «четверке» раздражали только две вещи: долгие отклики медиасистемы и запрятанная в недра меню смена ездовых режимов – прямой переключатель был бы удобнее.

На днище Bestune T90 нанесен толстый слой пластизоля, но кое-где видны проплешины.

Подводим итоги

По сумме баллов Т90 немного уступил сопернику. Просторного салона и достойной плавности хода оказалось недостаточно для победы. Настораживает и высокая цена.

Можно, конечно, сэкономить и взять Т90 с полуторалитровым мотором (2,78–3,04 млн рублей), но такая машина не впечатляет динамикой и плавностью работы трансмиссии (она идет с роботом). И оснащенность будет скромнее – минус набор водительских ассистентов, электропривод пятой двери и даже автоматически складываемые боковые зеркала.

Основное же, чего не хватает Т90, – полноприводной трансмиссии. Без нее в России рассчитывать на успех сложно.

Победивший по баллам GS4 привлекает ярким дизайном, задорной управляемостью, топливной экономичностью и разумным ценником. Ну и главное – вскоре ожидается появление версии с полным приводом. Еще свидимся!

GAC GS4 Управляемость, экономичность, на подходе полный привод Сомнения в стойкости к коррозии, только один вариант комплектации Bestune T90 Энергоемкая подвеска, просторный и удобный задний ряд Высокая цена, скромный зимний пакет, полного привода не предвидится

Подробный технический справочник кроссоверов Bestune T90 и GAC GS4, а также экспертная оценка — по этой ссылке.