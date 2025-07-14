Bestune T90 и GAC GS4 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник новых среднеразмерных кроссоверов

Подробный тест-драйв среднеразмерных переднеприводных кроссоверов Bestune T90 и GAC GS4 — по этой ссылке.

Ниже приводим подробные технические данные и экспертную оценку автомобилей.

Bestune T90 GAC GS4

Данные производителей

Bestune T90 GAC GS4 Снаряженная / полная масса 1650 / 2025 кг 1575 / 1950 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,6 с 9,3 с Максимальная скорость 220 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л АИ-92...95 / 55 л Средний расход топлива 7,2 л / 100 км 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1989 см³ 1497 см³ Мощность 180 кВт /245 л. с. при 5500 об/мин 125 кВт/170 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 1800–4000 об/мин 250 Н·м при 1400–4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач A8 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,24 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22 3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / - / 3,49 Главная передача 2,85 4,39 / 2,72 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые ­вентилируемые / дисковые дисковые ­вентилируемые / дисковые Шины 225/55 R19 235/60 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Bestune T90 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км пробега 73 GAC GS4 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км пробега 93

* При 3000 км проводится ТО-0.

Геометрическая проходимость

Bestune T90 GAC GS4 Просвет, мм a 200 180 b 225 230 c 230 220 Угол α 21,0° 24,0° β 27,5° 25,5° γ 18,5° 19,0°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Bestune T90 GAC GS4 Капот 135–150 110–130 Крыло переднее 130–140 90–110 Крыло заднее 115–135 100–125 Дверь передняя 110–140 100–135 Дверь задняя 135–145 100–125 Дверь багажника 135–155 85–135

Экспертная оценка автомобилей

Модель Bestune T90 GAC GS4 Рабочее место водителя Сиденье 9 9 Органы управления 8 9 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 8 8 Задняя часть 9 8 Багажник 8 8 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 8 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 8 9 Плавность хода 9 8 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,33 8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.