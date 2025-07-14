Bestune T90 и GAC GS4 — тест в цифрах
Подробный тест-драйв среднеразмерных переднеприводных кроссоверов Bestune T90 и GAC GS4 — по этой ссылке.
Ниже приводим подробные технические данные и экспертную оценку автомобилей.
Данные производителей
|
|
Bestune T90
|
GAC GS4
|
Снаряженная / полная масса
|
1650 / 2025 кг
|
1575 / 1950 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,6 с
|
9,3 с
|
Максимальная скорость
|
220 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 60 л
|
АИ-92...95 / 55 л
|
Средний расход топлива
|
7,2 л / 100 км
|
7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1989 см³
|
1497 см³
|
Мощность
|
180 кВт /245 л. с. при 5500 об/мин
|
125 кВт/170 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
380 Н·м при 1800–4000 об/мин
|
250 Н·м при 1400–4500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
A8
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,24 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22
|
3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / - / 3,49
|
Главная передача
|
2,85
|
4,39 / 2,72
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/55 R19
|
235/60 R18
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Bestune T90
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км пробега
|
73
|
GAC GS4
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км пробега
|
93
* При 3000 км проводится ТО-0.
Геометрическая проходимость
|
|
Bestune T90
|
GAC GS4
|
Просвет, мм
|
a
|
200
|
180
|
b
|
225
|
230
|
c
|
230
|
220
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
24,0°
|
β
|
27,5°
|
25,5°
|
γ
|
18,5°
|
19,0°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Bestune T90
|
GAC GS4
|
Капот
|
135–150
|
110–130
|
Крыло переднее
|
130–140
|
90–110
|
Крыло заднее
|
115–135
|
100–125
|
Дверь передняя
|
110–140
|
100–135
|
Дверь задняя
|
135–145
|
100–125
|
Дверь багажника
|
135–155
|
85–135
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Bestune T90
|
GAC GS4
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
9
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,40
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube