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Bestune T90 и GAC GS4 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник новых среднеразмерных кроссоверов

Подробный тест-драйв среднеразмерных переднеприводных кроссоверов Bestune T90 и GAC GS4 — по этой ссылке.

Ниже приводим подробные технические данные и экспертную оценку автомобилей.

Bestune T90
GAC GS4

Данные производителей

Bestune T90

GAC GS4

Снаряженная / полная масса

1650 / 2025 кг

1575 / 1950 кг

Время разгона 0–100 км/ч

7,6 с

9,3 с

Максимальная скорость

220 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 60 л

АИ-92...95 / 55 л

Средний расход топлива

7,2 л / 100 км

7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1989 см³

1497 см³

Мощность

180 кВт /245 л. с. при 5500 об/мин

125 кВт/170 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

380 Н·м при 1800–4000 об/мин

250 Н·м при 1400–4500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

A8

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

5,52 / 3,18 / 2,05 / 1,49 / 1,24 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / 4,22

3,85 / 2,31 / 2,50 / 1,14 / 0,91 / 1,18 / 0,95 / - / 3,49

Главная передача

2,85

4,39 / 2,72

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые ­вентилируемые / дисковые

дисковые ­вентилируемые / дисковые

Шины

225/55 R19

235/60 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Bestune T90

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км пробега

73

GAC GS4

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км пробега

93

* При 3000 км проводится ТО-0.

Геометрическая проходимость

Bestune T90

GAC GS4

Просвет, мм

a

200

180

b

225

230

c

230

220

Угол

α

21,0°

24,0°

β

27,5°

25,5°

γ

18,5°

19,0°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Bestune T90

GAC GS4

Капот

135–150

110–130

Крыло переднее

130–140

90–110

Крыло заднее

115–135

100–125

Дверь передняя

110–140

100–135

Дверь задняя

135–145

100–125

Дверь багажника

135–155

85–135

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Bestune T90

GAC GS4

Рабочее место водителя

Сиденье

9

9

Органы управления

8

9

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

8

8

Задняя часть

9

8

Багажник

8

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

8

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

8

9

Плавность хода

9

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,33

8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:Александр Батыру
14.07.2025 
Фото:Александр Батыру
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