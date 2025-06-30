Вместо Toyota RAV4 — чем удивил новый кроссовер GAC

Эксперт Тимкин перечислил сильные и слабые стороны нового GAC GS4

С уходом среднеразмерного паркетника GS5 в линейке GAC долгое время зияла брешь между полноразмерным кроссовером GS8 и компактным GS3. Именно этот пробел и заполнил дебютировавший минувшей весной GS4. Рассказываем, чем он интересен.

GAC GS4

Дизайн GAC GS4

Мы уже привыкли к тому, что китайцы перестали копировать дизайн автомобилей именитых брендов – у большинства свежих моделей нет и намека на портретное сходство.

Ручки выкидные – не самое удобное решение. Выдвижные скобы или обычные фиксированные ручки были бы лучше.

Но иногда некие аллюзии все же проскакивают. Новый GS4, например, напоминает хорошо известный (и популярный) в России кроссовер Toyota RAV4. Сходство не стопроцентное, в чем-то GAC выглядит даже спортивнее – у него больше воздухозаборник, складные ручки дверей, привлекает внимание и массивный спойлер на крыше со сложным рельефом.

Практичное решение: низ кузова GAC GS4 защищен некрашеным пластиком.

Салон GAC GS4

Изобилующий прямоугольными линиями интерьер выдержан в характерном для современных китайских автомобилей стиле: с компактной цифровой панелью приборов и отдельно стоящим большим экраном медиасистемы. Очень интересным решением стали ручки дверей в виде флажков.

Салон GAC GS4 обтянут темным кожзамом – модную двухцветность решили не использовать.

Следует похвалить и использование разъемов двух форматов: классический USB и современный Type-C – можно обходиться без переходников. Да и вообще «шнурок» необязателен – CarPlay здесь беспроводной, вот только из его меню надо выходить несколькими кликами. Оставить на экране несколько «горячих» кнопок разработчики почему-то не догадались.

На приборной панели GAC GS4 можно установить одну из двух тем, и обе вполне удобочитаемы.

Двигатель GAC GS4

Три года назад я ездил на предшественнике «четверки» – GAC GS5, который запомнился, в первую очередь, неспешной динамикой. Связка 137-сильного турбомотора 1.5 и гидроавтомата обеспечивала разгон до сотни за долгие по нынешним временам 13 секунд.

У GS4 тоже полуторалитровый двигатель, но его мощность достигает 170 л.с. Крутящий момент выше на 15 ньютон-метров: 250 Нм. Место автомата занял семиступенчатый «мокрый» робот. Масса машины снизилась почти на 50 кг.

Вы уже поняли, к чему я клоню: на недостаток разгонной динамики больше жаловаться не приходится. GS4 отлично ускоряется как с места, так и с хода. Замеры показали, что разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд ровно.

Настройки робота, в целом, понравились. Да, в городской толчее случаются заминки, но они не критичны.

Второй ряд GAC GS4 просторен. Предусмотрены два USB-разъема и верхние дефлекторы. Но в целом обстановка простая: общая подсветка, нет крючков для одежды, а также центрального подлокотника.

Управляемость GAC GS4

Приятные эмоции оставила и управляемость GS4: быстрый и активный вход в повороты, заметное ввинчивание под сброс газа, четкий контроль водителем – усилие на руле вполне натуральное. По китайским меркам рулится GAC классно! В этом сегменте так же бойко едет, пожалуй, только Geely Cityray.

Плавность хода у GS4 средняя – по «гребенке» подвеска стелет мягко, но на отдельных неровностях трясет. Работает подвеска беззвучно – стук в салоне слышен по минимуму.

Багажник GAC GS4 – без электропривода двери. Сама дверь поднимется не так высоко, как хотелось бы. Шторки или полки здесь нет, как нет розетки и кармашков.

GAC GS4 на бездорожье

Проблема в том, что свои возможности GS4 способен показать только на асфальтовых и грунтовых дорогах. Офроуд ему противопоказан, поскольку версии с трансмиссией 4×4 не предлагается – крутящий момент подается исключительно на передние колеса.

Для России такое решение сложно назвать оптимальным – у нас в почете кроссоверы со всеми ведущими колесами. Отрадно, что в GAC это понимают и уже в скором времени выведут на наш рынок полноприводную модификацию.

Цена GAC GS4

GAC подкупает выгодным соотношением «размер/цена». Кроссоверов с габаритной длиной 4,7 м, которые можно купить за 3 миллиона рублей (стоимость GS4 составляет 2 999 000 рублей, если быть точным), совсем немного.

За такие деньги вы получите шесть подушек безопасности, электроприводы водительского кресла, систему кругового обзора, климат-контроль, обогрев ветрового стекла и даже адаптивный круиз-контроль.

Недостатки и перспективы GAC GS4

Хочется надеяться, что версия 4×4 также получит более богатое оснащение. Нынешнюю комплектацию бедной не назовешь, но все равно кое-что в нее добавить не помешало бы: обогрев руля и задних сидений, беспроводную зарядку для телефона, панорамную крышу, очечник, HUD-дисплей – все это оборудование среди одноклассников давно перестало считаться экзотикой.

Рама, 4х4, 225 л.с., автомат — этот добротный автомобиль будут собирать в РФ: «За рулем» раскрыл, чем корейский KGM Rexton отличается от кроссоверов из Китая.