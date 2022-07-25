FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что - не очень?

Большой тест переднеприводных кроссоверов FAW Bestune T77 и GAC GS5 (оба — стоимостью от двух с небольшим млн рублей) читайте тут.
Что снизу? Сборка норм? Ржаветь будут?
Двигатель Т77 снизу прикрыт пластиковым пыльником. От него до земли — всего 160 мм, а с опционной металлической защитой будет еще меньше. Днище практически ровное, без выступов. Слой антикора толстый, но не без проплешин — точечная доработка не помешает. Щели перед радиатором не слишком большие, сеточку перед ним ставить не обязательно.
Капот без пневмоупоров — фиксируется «палочкой». По всему периметру проложен резиновый уплотнитель, есть надежда, что будет долго сохранять чистоту.
Двери у GS5 сохраняют проем в чистоте дольше, чем у Т77. Но подкапотное пространство загрязняется быстрее — по бокам уплотнителей нет. Хорошо хоть на пневмоупоры расщедрились.
А вот на защите картера сэкономили — даже пластикового пыльника не предусмотрели. Впрочем, клиренс 190 мм позволяет обойтись и так — если не вылезать на бездорожье.
Антикор на GS5 тоже нанесен неравномерно, так что придется потратиться на дополнительную обработку. И сеточку в бампер лучше поставить, если вам ее еще не навязал дилер — прорези в бампере великоваты.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
FAW BESTUNE T77
|
GAC GS5
|
Снаряженная / полная масса
|
1515 / 1890 кг
|
1636 / 2060 кг
|
Время разгона
|
9,7 с
|
12,8 с
|
Максимальная скорость
|
192 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 45 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
Средний расход топлива
|
7,1 л/100 км
|
7,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1498 см³
|
1495 см³
|
Мощность
|
118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин
|
101 кВт /137 л.с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
258 Н·м при 1500–4350 об/мин
|
235 Н·м при 1450–4250 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
А6
|
Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.
|
3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47
|
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / — / 3,19
|
Главная передача
|
3,04–4,16
|
4,32
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
MacPherson / упругая скручивающаяся балка
|
MacPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/45 R19
|
235/55 R18
Стоимость ТО, ₽
|
|
FAW Bestune T77
|
GAC GS5
|
ТО 5000
|
7685
|
—
|
ТО 10 000
|
13 993
|
17 399
|
ТО 20 000
|
18 053
|
29 646
|
ТО 30 000
|
21 581
|
17 399
|
ТО 40 000
|
22 758
|
35 748
|
ТО 50 000
|
13 993
|
17 399
|
ТО 60 000
|
32 976
|
64 428
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
FAW Bestune T77
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
79
|
GAC GS5
|
5 лет или 150 000 км
|
18
Параметры геометрической проходимости
|
|
FAW Bestune T77
|
GAC GS5
|
Просвет
|
a
|
160 мм*
|
190 мм
|
b
|
190 мм
|
240 мм
|
c
|
190 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
22,0°
|
β
|
27,0°
|
24,5°
|
γ
|
16,0°
|
20,0°
* По защите силового агрегата.
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
FAW Bestune T77
|
GAC GS5
|
Капот
|
195–200
|
110–115
|
Крыло переднее
|
170–190
|
90–100
|
Крыло заднее
|
180–190
|
100–110
|
Дверь передняя
|
145–185
|
100–110
|
Дверь задняя
|
170–210
|
90–110
|
Дверь багажника
|
155–175
|
н.д.
КИТАЙ ПОМОЖЕТ?
|
|
Длина
|
Двигатель
|
Привод
|
Changan CS75
|
4640 мм
|
1,8 л (150 л.с.)
|
2WD, 4WD
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
4500 мм
|
1,5 л (147 л.с.)
|
2WD
|
Chery Tiggo 8
|
4700 мм
|
1,5 л (147 л.с.)
|
2WD
|
Geely Atlas Pro
|
4544 мм
|
1,5 л (177 л.с.)
|
2WD, 4WD
|
Haval F7
|
4620 мм
|
1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (190 л.с.)
|
2WD, 4WD
|
JAC S7
|
4776 мм
|
1,5 л (150 л.с.)
|
2WD
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
FAW Bestune T77
|
GAC GS5
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
Климат
|
7
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
7
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,13
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,11
|
8,44
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