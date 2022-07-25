FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — журнал За рулем

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что - не очень?

Эксперты «За рулем» испытали «китайцев» и подготовили для вас подробный технический справочник.

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Что снизу? Сборка норм? Ржаветь будут?

Двигатель Т77 снизу прикрыт пластиковым пыльником. От него до земли — всего 160 мм, а с опционной металлической защитой будет еще меньше. Днище практически ровное, без выступов. Слой антикора толстый, но не без проплешин — точечная доработка не помешает. Щели перед радиатором не слишком большие, сеточку перед ним ставить не обязательно.

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Капот без пневмоупоров — фиксируется «палочкой». По всему периметру проложен резиновый уплотнитель, есть надежда, что будет долго сохранять чистоту.

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Двери у GS5 сохраняют проем в чистоте дольше, чем у Т77. Но подкапотное пространство загрязняется быстрее — по бокам уплотнителей нет. Хорошо хоть на пневмоупоры расщедрились.

А вот на защите картера сэкономили — даже пластикового пыльника не предусмотрели. Впрочем, клиренс 190 мм позволяет обойтись и так — если не вылезать на бездорожье.


FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Антикор на GS5 тоже нанесен неравномерно, так что придется потратиться на дополнительную обработку. И сеточку в бампер лучше поставить, если вам ее еще не навязал дилер — прорези в бампере великоваты.


ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FAW BESTUNE T77

GAC GS5

Снаряженная / полная масса

1515 / 1890 кг

1636 / 2060 кг

Время разгона
0–100 км/ч

9,7 с

12,8 с

Максимальная скорость

192 км/ч

180 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 45 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

Средний расход топлива

7,1 л/100 км

7,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация/число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1498 см³

1495 см³

Мощность

118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин

101 кВт /137 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

258 Н·м при 1500–4350 об/мин

235 Н·м при 1450–4250 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

А6

Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.

3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / — / 3,19

Главная передача

3,04–4,16

4,32

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

MacPherson / упругая скручивающаяся балка

MacPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/45 R19

235/55 R18


Стоимость ТО, ₽

FAW Bestune T77 

GAC GS5

ТО 5000

7685

ТО 10 000

13 993

17 399

ТО 20 000

18 053

29 646

ТО 30 000

21 581

17 399

ТО 40 000

22 758

35 748

ТО 50 000

13 993

17 399

ТО 60 000

32 976

64 428

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

FAW Bestune T77

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

79

GAC GS5

5 лет или 150 000 км

18


Параметры геометрической проходимости

FAW Bestune T77

GAC GS5

Просвет

a

160 мм*

190 мм

b

190 мм

240 мм

c

190 мм

210 мм

Угол

α

21,0°

22,0°

β

27,0°

24,5°

γ

16,0°

20,0°

* По защите силового агрегата.

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

FAW Bestune T77

GAC GS5

Капот

195–200

110–115

Крыло переднее

170–190

90–100

Крыло заднее

180–190

100–110

Дверь передняя

145–185

100–110

Дверь задняя

170–210

90–110

Дверь багажника

155–175

н.д.

КИТАЙ ПОМОЖЕТ?

Длина

Двигатель

Привод

Changan CS75 

4640 мм

1,8 л (150 л.с.)

2WD, 4WD

Chery Tiggo 7 Pro

4500 мм

1,5 л (147 л.с.)

2WD

Chery Tiggo 8 

4700 мм

1,5 л (147 л.с.)

2WD

Geely Atlas Pro

4544 мм

1,5 л (177 л.с.)

2WD, 4WD

Haval F7 

4620 мм

1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (190 л.с.)

2WD, 4WD

JAC S7 

4776 мм

1,5 л (150 л.с.)

2WD


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

FAW Bestune T77

GAC GS5

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

9

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

9

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

8

9

Плавность хода

8

9

Климат

7

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

7

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,13

8,47

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,11

8,44





FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Эксперты «За рулем» испытали «китайцев» и подготовили для вас подробный технический справочник.

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349104FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349105FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349102FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349103FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?
FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

Эксперты «За рулем» испытали «китайцев» и подготовили для вас подробный технический справочник.

FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349104FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349102FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349103FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень? — фото 1349105FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?
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