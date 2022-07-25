FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что - не очень?

Двигатель Т77 снизу прикрыт пластиковым пыльником. От него до земли — всего 160 мм, а с опционной металлической защитой будет еще меньше. Днище практически ровное, без выступов. Слой антикора толстый, но не без проплешин — точечная доработка не помешает. Щели перед радиатором не слишком большие, сеточку перед ним ставить не обязательно.

Капот без пневмоупоров — фиксируется «палочкой». По всему периметру проложен резиновый уплотнитель, есть надежда, что будет долго сохранять чистоту.

Двери у GS5 сохраняют проем в чистоте дольше, чем у Т77. Но подкапотное пространство загрязняется быстрее — по бокам уплотнителей нет. Хорошо хоть на пневмоупоры расщедрились.

А вот на защите картера сэкономили — даже пластикового пыльника не предусмотрели. Впрочем, клиренс 190 мм позволяет обойтись и так — если не вылезать на бездорожье.





Антикор на GS5 тоже нанесен неравномерно, так что придется потратиться на дополнительную обработку. И сеточку в бампер лучше поставить, если вам ее еще не навязал дилер — прорези в бампере великоваты.





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FAW BESTUNE T77 GAC GS5 Снаряженная / полная масса 1515 / 1890 кг 1636 / 2060 кг Время разгона

0–100 км/ч 9,7 с 12,8 с Максимальная скорость 192 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 45 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Средний расход топлива 7,1 л/100 км 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация/число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1498 см³ 1495 см³ Мощность 118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин 101 кВт /137 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 258 Н·м при 1500–4350 об/мин 235 Н·м при 1450–4250 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 А6 Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х. 3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / — / 3,19 Главная передача 3,04–4,16 4,32 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади MacPherson / упругая скручивающаяся балка MacPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/45 R19 235/55 R18

Стоимость ТО, ₽

FAW Bestune T77 GAC GS5 ТО 5000 7685 — ТО 10 000 13 993 17 399 ТО 20 000 18 053 29 646 ТО 30 000 21 581 17 399 ТО 40 000 22 758 35 748 ТО 50 000 13 993 17 399 ТО 60 000 32 976 64 428

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры FAW Bestune T77 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 79 GAC GS5 5 лет или 150 000 км 18

Параметры геометрической проходимости

FAW Bestune T77 GAC GS5 Просвет a 160 мм* 190 мм b 190 мм 240 мм c 190 мм 210 мм Угол α 21,0° 22,0° β 27,0° 24,5° γ 16,0° 20,0°

* По защите силового агрегата.

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

FAW Bestune T77 GAC GS5 Капот 195–200 110–115 Крыло переднее 170–190 90–100 Крыло заднее 180–190 100–110 Дверь передняя 145–185 100–110 Дверь задняя 170–210 90–110 Дверь багажника 155–175 н.д.

КИТАЙ ПОМОЖЕТ?

Длина Двигатель Привод Changan CS75 4640 мм 1,8 л (150 л.с.) 2WD, 4WD Chery Tiggo 7 Pro 4500 мм 1,5 л (147 л.с.) 2WD Chery Tiggo 8 4700 мм 1,5 л (147 л.с.) 2WD Geely Atlas Pro 4544 мм 1,5 л (177 л.с.) 2WD, 4WD Haval F7 4620 мм 1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (190 л.с.) 2WD, 4WD JAC S7 4776 мм 1,5 л (150 л.с.) 2WD

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель FAW Bestune T77 GAC GS5 Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 9 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 8 9 Задняя часть 8 9 Багажник 8 8 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 9 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 8 9 Плавность хода 8 9 Климат 7 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 7 8 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 8 Промежуточная оценка 8,13 8,47 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 9 Ходы подвесок 8 8 Общая оценка 8,11 8,44













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