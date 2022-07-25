Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов - неожиданный!

В прошлом году три основных китайских игрока на нашем рынке — Chery, Haval и Geely — продали суммарно больше ста тысяч автомобилей. Остальные бренды из КНР были на вторых ролях — развернуться им не дают слабая узнаваемость, неразвитость дилерской сети, недостаточно широкий модельный ряд и отсутствие российского производства. Однако теперь у «второго эшелона» появился хороший шанс занять более прочные позиции.
Один из таких автомобилей — переднеприводный кроссовер FAW Bestune T77. Выглядит бодро. А каков в деле? Ответить поможет GAC GS5 — у него тоже передний привод, турбомотор 1.5 и близкая цена.
| FAW Bestune T77
Первый показ — в 2018 году, и только минувшей зимой состоялась российская премьера. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 турбо (160 л.с.) от 2 069 000 ₽*
|GAC GS5
Второе поколение GS5 показали в 2018 году, а два года спустя привезли в Россию. Сборка — Китай.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (137 л.с.) — от 2 099 000 ₽*
* Приведенные цены — с официального пресс-сайта по состоянию на июнь 2022 г.
Как едут?
Bestune T77 удивляет сразу. Семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями переключается настолько проворно и покладисто, что я засомневался: на китайской ли машине еду? Компания FAW делает робот совместно с фирмой BorgWarner, и к настройкам только одна претензия: тянуть в пробке, только отпуская тормоз, не получается — приходится касаться педали газа.
Про полуторалитровый бензиновый мотор с турбокомпрессором Mitsubishi, чугунным блоком и распределенным впрыском ничего худого сказать не могу. Мощность и крутящий момент выше, чем у прямых конкурентов: 160 л. с. и 258 Н·м. На ходу это чувствуется — птицей летит! При резком нажатии газа колеса срываются в пробуксовку, что у машин с моторами 1.5 встречается нечасто. До 80 км/ч ускорение очень напористое, а затем пыл постепенно стихает. В итоге сотня покоряется за 10,5 с.
Всё бы ничего, но расход топлива великоват — в среднем у меня получилось 10,4 л/100 км. От моноприводной машины с даунсайзинговым мотором ждешь меньшего.
Гек — неформальное прозвище автомобилей GAC. Так вот, наш Гек в тех же условиях довольствовался 8,1 л/100 км. Серьезная разница. Но и динамика уже не та: до 100 км/ч за 13 с. При большей массе и меньшей мощности (всего 137 л. с.) иначе и быть не могло. Если любите активную езду, GS5 вам не подойдет.
Мотору ассистирует шестиступенчатый автомат Aisin. По скорострельности он уступает роботу, но не криминально. Логика переключений вопросов не вызывает. Минус — слишком долгое снятие с ручника при троганье: около двух секунд.
По акустическому комфорту лидирует GS5 — похвально тихий. Мешает только гул от дороги. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и беспардонно громыхает на кочках подвеска.
Что насчет управляемости?
Шасси FAW поначалу озадачило неоправданной жесткостью — будто оказался внутри шейкера. Оказалось, что были перекачаны шины. Стравил давление до рекомендуемых при минимальной загрузке двух атмосфер, и из отчаянно жесткого автомобиля Т77 превратился в просто жесткий. Кочки незамеченными не остаются, но удар подвеска держит нормально.
Плавность хода у GS5 заметно лучше: на всех типах неровностей трясет меньше. Особенно велико преимущество на лежачих. Там, где FAW норовит больно лягнуть, GAC плывет дирижаблем. Антистрессовый автомобиль.
FAW Bestune T77
Плавность и вальяжность наблюдается и в управляемости. Легковесный руль, покачивания кузова — в режиме фланирования GS5 убаюкивает. Но стоит побыстрее занырнуть в поворот, как сон рукой снимает. «Пятерка» перестает быть понятной и безмятежной: корма отплясывает ламбаду, а нос, под судорожное моргание индикатора системы стабилизации, норовит уплыть наружу траектории. При этом на руле — полное отсутствие какой-либо информации. Водителю GS5 волей-неволей придется приучиться к спокойному стилю езды.
Bestune Т77 точнее управляется во всех режимах движения, у него выше предел устойчивости и адекватное усилие на руле. В нем более выпукло выражено заныривание в повороты под сброс тяги, и распрямление траектории — под тягой. Почти Европа! А вот радиус разворота великоват: там, где визави разворачивается одним махом, Т77 требуется два приема.
По тормозам больше понравился FAW. Замедляется он резко, мощно, надежно. И привод настроен лучше, нет такой мягкости и расхлябанности как в GS5.
GAC GS5
К важным преимуществам Т77 причислим и адаптивный круиз-контроль. Работает корректно: точно держит заданную дистанцию и не отстает при ускорениях, чем грешат многие одноклассники. И не сбрасывается при остановке: при нажатии на газ восстанавливает настройки. Для города — самое то.
А вне асфальта?
Тут с передним приводом ловить нечего — да еще с клиренсом 160 мм. И робот длительную езду под нагрузкой с пробуксовками не любит.
На бездорожье GS5 ведет себя чуть увереннее: автомат не протестует против движения внатяг, а 190 мм клиренса дают какую-никакую уверенность. Но расслабляться не стоит: защиты картера нет, чуть что — и приплыл.