Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов - неожиданный!

Оба переднеприводные, с турбомоторами 1.5. Цены - плюс-минус одинаковые: от двух с небольшим млн рублей. И оба - размером с Tiguan. Так какой выбрать: FAW Bestune T77 или GAC GS5?

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В прошлом году три основных китайских игрока на нашем рынке — Chery, Haval и Geely — продали суммарно больше ста тысяч автомобилей. Остальные бренды из КНР были на вторых ролях — развернуться им не дают слабая узнаваемость, неразвитость дилерской сети, недостаточно широкий модельный ряд и отсутствие российского производства. Однако теперь у «второго эшелона» появился хороший шанс занять более прочные позиции.

Один из таких автомобилей — переднеприводный кроссовер FAW Bestune T77. Выглядит бодро. А каков в деле? Ответить поможет GAC GS5 — у него тоже передний привод, турбомотор 1.5 и близкая цена.

FAW Bestune T77

Первый показ — в 2018 году, и только минувшей зимой состоялась российская премьера. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 турбо (160 л.с.) от 2 069 000 ₽* GAC GS5

Второе поколение GS5 показали в 2018 году, а два года спустя привезли в Россию. Сборка — Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.5 (137 л.с.) — от 2 099 000 ₽*

* Приведенные цены — с официального пресс-сайта по состоянию на июнь 2022 г.

Как едут?

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Bestune T77 удивляет сразу. Семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями переключается настолько проворно и покладисто, что я засомневался: на китайской ли машине еду? Компания FAW делает робот совместно с фирмой BorgWarner, и к настройкам только одна претензия: тянуть в пробке, только отпуская тормоз, не получается — приходится касаться педали газа.

Про полуторалитровый бензиновый мотор с турбокомпрессором Mitsubishi, чугунным блоком и распределенным впрыском ничего худого сказать не могу. Мощность и крутящий момент выше, чем у прямых конкурентов: 160 л. с. и 258 Н·м. На ходу это чувствуется — птицей летит! При резком нажатии газа колеса срываются в пробуксовку, что у машин с моторами 1.5 встречается нечасто. До 80 км/ч ускорение очень напористое, а затем пыл постепенно стихает. В итоге сотня покоряется за 10,5 с.

Шасси у T77 неожиданно драйвовое — по меркам китайских машин, конечно. Вне асфальта будьте осторожнее: клиренс Т77 — всего 160 мм.

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Всё бы ничего, но расход топлива великоват — в среднем у меня получилось 10,4 л/100 км. От моноприводной машины с даунсайзинговым мотором ждешь меньшего.

Гек — неформальное прозвище автомобилей GAC. Так вот, наш Гек в тех же условиях довольствовался 8,1 л/100 км. Серьезная разница. Но и динамика уже не та: до 100 км/ч за 13 с. При большей массе и меньшей мощности (всего 137 л. с.) иначе и быть не могло. Если любите активную езду, GS5 вам не подойдет.

Вне асфальта не дает расслабиться отсутствие защиты двигателя. GS5 наиболее приятен при вальяжной неспешной езде. Активничать не побуждает.

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Мотору ассистирует шестиступенчатый автомат Aisin. По скорострельности он уступает роботу, но не криминально. Логика переключений вопросов не вызывает. Минус — слишком долгое снятие с ручника при троганье: около двух секунд.

По акустическому комфорту лидирует GS5 — похвально тихий. Мешает только гул от дороги. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и беспардонно громыхает на кочках подвеска.

Что насчет управляемости?

Шасси FAW поначалу озадачило неоправданной жесткостью — будто оказался внутри шейкера. Оказалось, что были перекачаны шины. Стравил давление до рекомендуемых при минимальной загрузке двух атмосфер, и из отчаянно жесткого автомобиля Т77 превратился в просто жесткий. Кочки незамеченными не остаются, но удар подвеска держит нормально.

Плавность хода у GS5 заметно лучше: на всех типах неровностей трясет меньше. Особенно велико преимущество на лежачих. Там, где FAW норовит больно лягнуть, GAC плывет дирижаблем. Антистрессовый автомобиль.

FAW Bestune T77

Виртуальная приборка перекрывается по верхним углам рулем и не дает менять темы. Я и забыл, когда последний раз имел дело с нерусифицированной машиной.

Интерьер занятный, но не доточен в мелочах. Например, нет места для смартфона. А климат-контроль — однозонный. Робот радует настройками — в «китайцах» лучше еще не встречал.

Мутная картинка с задней камеры не добавляет уверенности при парковке. Система контроля за усталостью водителя ни разу не предложила мне сделать кофе-стоп. Или я не уставал? Слева от руля предусмотрены прорези для парковочных талонов.

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Плавность и вальяжность наблюдается и в управляемости. Легковесный руль, покачивания кузова — в режиме фланирования GS5 убаюкивает. Но стоит побыстрее занырнуть в поворот, как сон рукой снимает. «Пятерка» перестает быть понятной и безмятежной: корма отплясывает ламбаду, а нос, под судорожное моргание индикатора системы стабилизации, норовит уплыть наружу траектории. При этом на руле — полное отсутствие какой-либо информации. Водителю GS5 волей-неволей придется приучиться к спокойному стилю езды.

Bestune Т77 точнее управляется во всех режимах движения, у него выше предел устойчивости и адекватное усилие на руле. В нем более выпукло выражено заныривание в повороты под сброс тяги, и распрямление траектории — под тягой. Почти Европа! А вот радиус разворота великоват: там, где визави разворачивается одним махом, Т77 требуется два приема.

По тормозам больше понравился FAW. Замедляется он резко, мощно, надежно. И привод настроен лучше, нет такой мягкости и расхлябанности как в GS5.

GAC GS5

Аналоговые приборы — сама информативность. Хотя максималка в 240 км/ч — то еще хвастовство. В отличие от Т77, климат-контроль раздельный. Одобряем.

В салоне GS5 больше воздуха. Качество отделки тоже достойное, а эргономических огрехов — минимум. Шестиступенчатый автомат хорош, но его талантов не хватает, чтобы «разогнать» чахлый двигатель.

Задняя камера дает более четкую картинку. И при включении заднего хода оба зеркала наклоняются вниз, позволяя увереннее контролировать бордюры. В придачу к двум USB-разъемам на консоли есть еще один — в торце салонного зеркала.

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К важным преимуществам Т77 причислим и адаптивный круиз-контроль. Работает корректно: точно держит заданную дистанцию и не отстает при ускорениях, чем грешат многие одноклассники. И не сбрасывается при остановке: при нажатии на газ восстанавливает настройки. Для города — самое то.

А вне асфальта?

Тут с передним приводом ловить нечего — да еще с клиренсом 160 мм. И робот длительную езду под нагрузкой с пробуксовками не любит.

На бездорожье GS5 ведет себя чуть увереннее: автомат не протестует против движения внатяг, а 190 мм клиренса дают какую-никакую уверенность. Но расслабляться не стоит: защиты картера нет, чуть что — и приплыл.

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