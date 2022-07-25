Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — журнал За рулем

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов - неожиданный!

Оба переднеприводные, с турбомоторами 1.5. Цены - плюс-минус одинаковые: от двух с небольшим млн рублей. И оба - размером с Tiguan. Так какой выбрать: FAW Bestune T77 или GAC GS5?

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Еще один китайский кроссовер: и снова они удивили

В прошлом году три основных китайских игрока на нашем рынке — Chery, Haval и Geely — продали суммарно больше ста тысяч автомобилей. Остальные бренды из КНР были на вторых ролях — развернуться им не дают слабая узнаваемость, неразвитость дилерской сети, недостаточно широкий модельный ряд и отсутствие российского производства. Однако теперь у «второго эшелона» появился хороший шанс занять более прочные позиции.

Один из таких автомобилей — переднеприводный кроссовер FAW Bestune T77. Выглядит бодро. А каков в деле? Ответить поможет GAC GS5 — у него тоже передний привод, турбомотор 1.5 и близкая цена.

FAW Bestune T77
Первый показ — в 2018 году, и только минувшей зимой состоялась российская премьера. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 турбо (160 л.с.) от 2 069 000 ₽*		GAC GS5
Второе поколение GS5 показали в 2018 году, а два года спустя привезли в Россию. Сборка — Китай.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.5 (137 л.с.) — от 2 099 000 ₽*

* Приведенные цены — с официального пресс-сайта по состоянию на июнь 2022 г.

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Как едут?

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Bestune T77 удивляет сразу. Семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями переключается настолько проворно и покладисто, что я засомневался: на китайской ли машине еду? Компания FAW делает робот совместно с фирмой BorgWarner, и к настройкам только одна претензия: тянуть в пробке, только отпуская тормоз, не получается — приходится касаться педали газа.

Про полуторалитровый бензиновый мотор с турбокомпрессором Mitsubishi, чугунным блоком и распределенным впрыском ничего худого сказать не могу. Мощность и крутящий момент выше, чем у прямых конкурентов: 160 л. с. и 258 Н·м. На ходу это чувствуется — птицей летит! При резком нажатии газа колеса срываются в пробуксовку, что у машин с моторами 1.5 встречается нечасто. До 80 км/ч ускорение очень напористое, а затем пыл постепенно стихает. В итоге сотня покоряется за 10,5 с.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Шасси у T77 неожиданно драйвовое — по меркам китайских машин, конечно.
Шасси у T77 неожиданно драйвовое — по меркам китайских машин, конечно.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Вне асфальта будьте осторожнее: клиренс Т77 — всего 160 мм.
Вне асфальта будьте осторожнее: клиренс Т77 — всего 160 мм.

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Всё бы ничего, но расход топлива великоват — в среднем у меня получилось 10,4 л/100 км. От моноприводной машины с даунсайзинговым мотором ждешь меньшего.

Гек — неформальное прозвище автомобилей GAC. Так вот, наш Гек в тех же условиях довольствовался 8,1 л/100 км. Серьезная разница. Но и динамика уже не та: до 100 км/ч за 13 с. При большей массе и меньшей мощности (всего 137 л. с.) иначе и быть не могло. Если любите активную езду, GS5 вам не подойдет.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Вне асфальта не дает расслабиться отсутствие защиты двигателя.
Вне асфальта не дает расслабиться отсутствие защиты двигателя.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!GS5 наиболее приятен при вальяжной неспешной езде. Активничать не побуждает.
GS5 наиболее приятен при вальяжной неспешной езде. Активничать не побуждает.

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Мотору ассистирует шестиступенчатый автомат Aisin. По скорострельности он уступает роботу, но не криминально. Логика переключений вопросов не вызывает. Минус — слишком долгое снятие с ручника при троганье: около двух секунд.

По акустическому комфорту лидирует GS5 — похвально тихий. Мешает только гул от дороги. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и беспардонно громыхает на кочках подвеска.

Что насчет управляемости?

Шасси FAW поначалу озадачило неоправданной жесткостью — будто оказался внутри шейкера. Оказалось, что были перекачаны шины. Стравил давление до рекомендуемых при минимальной загрузке двух атмосфер, и из отчаянно жесткого автомобиля Т77 превратился в просто жесткий. Кочки незамеченными не остаются, но удар подвеска держит нормально.

Плавность хода у GS5 заметно лучше: на всех типах неровностей трясет меньше. Особенно велико преимущество на лежачих. Там, где FAW норовит больно лягнуть, GAC плывет дирижаблем. Антистрессовый автомобиль.

FAW Bestune T77

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Виртуальная приборка перекрывается по верхним углам рулем и не дает менять темы.
Виртуальная приборка перекрывается по верхним углам рулем и не дает менять темы.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Я и забыл, когда последний раз имел дело с нерусифицированной машиной.
Я и забыл, когда последний раз имел дело с нерусифицированной машиной.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Интерьер занятный, но не доточен в мелочах. Например, нет места для смартфона. А климат-контроль — однозонный. Робот радует настройками — в «китайцах» лучше еще не встречал.
Интерьер занятный, но не доточен в мелочах. Например, нет места для смартфона. А климат-контроль — однозонный. Робот радует настройками — в «китайцах» лучше еще не встречал.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Мутная картинка с задней камеры не добавляет уверенности при парковке.
Мутная картинка с задней камеры не добавляет уверенности при парковке.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Система контроля за усталостью водителя ни разу не предложила мне сделать кофе-стоп. Или я не уставал?
Система контроля за усталостью водителя ни разу не предложила мне сделать кофе-стоп. Или я не уставал?

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Слева от руля предусмотрены прорези для парковочных талонов.
Слева от руля предусмотрены прорези для парковочных талонов.

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Плавность и вальяжность наблюдается и в управляемости. Легковесный руль, покачивания кузова — в режиме фланирования GS5 убаюкивает. Но стоит побыстрее занырнуть в поворот, как сон рукой снимает. «Пятерка» перестает быть понятной и безмятежной: корма отплясывает ламбаду, а нос, под судорожное моргание индикатора системы стабилизации, норовит уплыть наружу траектории. При этом на руле — полное отсутствие какой-либо информации. Водителю GS5 волей-неволей придется приучиться к спокойному стилю езды.

Bestune Т77 точнее управляется во всех режимах движения, у него выше предел устойчивости и адекватное усилие на руле. В нем более выпукло выражено заныривание в повороты под сброс тяги, и распрямление траектории — под тягой. Почти Европа! А вот радиус разворота великоват: там, где визави разворачивается одним махом, Т77 требуется два приема.

По тормозам больше понравился FAW. Замедляется он резко, мощно, надежно. И привод настроен лучше, нет такой мягкости и расхлябанности как в GS5.

GAC GS5

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Аналоговые приборы — сама информативность. Хотя максималка в 240 км/ч — то еще хвастовство.
Аналоговые приборы — сама информативность. Хотя максималка в 240 км/ч — то еще хвастовство.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!В отличие от Т77, климат-контроль раздельный. Одобряем.
В отличие от Т77, климат-контроль раздельный. Одобряем.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!В салоне GS5 больше воздуха. Качество отделки тоже достойное, а эргономических огрехов — минимум. Шестиступенчатый автомат хорош, но его талантов не хватает, чтобы «разогнать» чахлый двигатель.
В салоне GS5 больше воздуха. Качество отделки тоже достойное, а эргономических огрехов — минимум. Шестиступенчатый автомат хорош, но его талантов не хватает, чтобы «разогнать» чахлый двигатель.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!Задняя камера дает более четкую картинку. И при включении заднего хода оба зеркала наклоняются вниз, позволяя увереннее контролировать бордюры.
Задняя камера дает более четкую картинку. И при включении заднего хода оба зеркала наклоняются вниз, позволяя увереннее контролировать бордюры.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!В придачу к двум USB-разъемам на консоли есть еще один — в торце салонного зеркала.
В придачу к двум USB-разъемам на консоли есть еще один — в торце салонного зеркала.

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К важным преимуществам Т77 причислим и адаптивный круиз-контроль. Работает корректно: точно держит заданную дистанцию и не отстает при ускорениях, чем грешат многие одноклассники. И не сбрасывается при остановке: при нажатии на газ восстанавливает настройки. Для города — самое то.

А вне асфальта?

Тут с передним приводом ловить нечего — да еще с клиренсом 160 мм. И робот длительную езду под нагрузкой с пробуксовками не любит.

На бездорожье GS5 ведет себя чуть увереннее: автомат не протестует против движения внатяг, а 190 мм клиренса дают какую-никакую уверенность. Но расслабляться не стоит: защиты картера нет, чуть что — и приплыл.

Продолжение — на следующей странице.

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!

Оба переднеприводные, с турбомоторами 1.5. Цены — плюс-минус одинаковые: от двух с небольшим млн рублей. И оба — размером с Tiguan. Так какой выбрать: FAW Bestune T77 или GAC GS5?

Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349110Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349113Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349126Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349125Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349114Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349118Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349115Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349117Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349116Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349119Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349128Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349129Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349127Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349130Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349131Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349120Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349121Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349122Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349123Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349132Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349133Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349134Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349135Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349136Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный! — фото 1349124Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!
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