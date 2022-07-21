5 китайских кроссоверов, за которыми охотятся перекупы летом 2022

На основе отзывов владельцев и сервисменов мы составили рейтинг самых надежных китайских кроссоверов, которые продают на вторичке, - из числа относительно свежих.

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На вторичке представлено свыше полусотни моделей китайских кроссоверов. Ранние, вроде Great Wall и Chery Tiggo T11, изучены досконально. С поздними есть пробелы: чем свежее модель, тем меньше информации об ее достоинствах и недостатках.

«Китайцы» никогда не были лидерами продаж, о многих моделях эксплуатационных сведений — кот наплакал. Тем не менее определенный коллективный опыт накоплен, можно делать выводы о надежности и живучести. Если не машин в целом, то основных агрегатов.

Общая тенденция: все бензиновые атмосферники у «китайцев» неплохи, а с наддувом и дизелями они только в начале творческого пути.

5-е место: Сhangan CS35

Основные предложения: машины 2014–2017 годов с пробегом 50–100 тысяч км по цене 600–900 тысяч рублей. Трехлетки — уже за миллион.

В России модель продавали с 2014 по 2019 год, затем ее сменила CS35 Plus — тоже неплохая, но значительно дороже.

Полного привода нет. Мотор единственный — бензиновый атмосферник JL478QEE — 1.6 (113 л.с.). Разработка самостоятельная, но при инженерном содействии британцев. Конструкция описана подробно, а вот отзывов владельцев практически нет. Как нет пока и моторов, прошедших свыше 200 тысяч км.

Но то, что на мотор отсутствуют системные жалобы (кроме недостатка мощности), — хороший знак. Хвалят неплохую тягу на низах. Судя по всему, ресурс порядка 250–300 тысяч км.

Мотор сочетается с механической пятиступкой или архаичным японским четырехступенчатым автоматом Aisin AW60–40LE с отличной репутацией и ресурсом 300 тысяч км.

В общем, с агрегатами проблем немного. Со всем остальным — порядочно. Коррозионная стойкость средняя, быстро ржавеют арки и пятая дверь.

Слабая шумка, жесткая подвеска, маленький багажник. В целом отзывы владельцев позитивны: до 100 тысяч км многие меняли только расходники.

4-е место: Geely Emgrand X7

Основные предложения: машины 2014–2018 годов по цене 450–800 тысяч рублей. Пробеги сильно разнятся: много машин менее 50 тысяч км, но достаточно и за 150 тысяч.

Продавался с 2014 до 2021 года, прошел два рестайлинга (2016, 2019), сначала собирали в Черкесске, потом в Беларуси. Полного привода нет.

Бензиновые атмосферники JLY-4G18, JLD-4G20, JLD-4G24: 1.8 (125 л.с.), 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.) ведут родословную от моторов Тойоты. В модернизированной китайцами версии они даже лучше, чем тойотовские. По крайней мере, нет агрессивного масложора и не надо каждые 70–100 тысяч км чистить клапаны и менять кольца.

У 1.8 слабовата цепь ГРМ — может растянуться к 150 тысячам км. В остальном нарекания сводятся к качеству некоторых комплектующих типа насоса охлаждающей жидкости. Ресурс — около 300 тысяч км. На левый бензин реагируют скверно — вплоть до механических разрушений, так что лучше лить 95-й.

Больше половины машин на вторичке — с отличной механической коробкой Aisin. Остальные — с австралийским шестиступенчатым автоматом BTR DSI-6 M11, который 200–250 тысяч км выдержит, но повозиться с ним придется.

Об Эмгранде преобладают лестные отзывы в тональности «неприхотливая рабочая лошадка». Тяжелых недугов не выявлено. Известны экземпляры, прошедшие 200 тысяч км без серьезных поломок. Различные мелкие неисправности — да. Ржавеет быстро, начиная обычно с пятой двери.

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