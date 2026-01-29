H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval

Эксперт Милешкин объяснил, чем отличаются «близнецы» Haval H7 и Haval Dargo

Haval H7 в Китае считается преемником Dargo. На нашем рынке оба кроссовера продаются одновременно. В чем смысл?

В Китае выход модели следующего поколения отнюдь не всегда означает, что с рынка уйдет предшественник. А раз китайский автопром теперь «наше всё», то вполне ожидаемо, что традиция просочилась и в Россию.

К знакомому нам с 2022 года Хавейлу Дарго весной 2025-го присоединился Haval Н7, который у себя на родине считается Dargo второго поколения.

Особенности Haval H7 и Haval Dargo

Силовая установка у Haval H7 и Haval Dargo – одна на двоих. Этот 2,0-литровый турбомотор мощностью 192 л.с., как и сами кроссоверы, собирают на заводе в Тульской области. У него алюминиевые головка и блок с «вплавленными» чугунными гильзами, цепной привод ГРМ. Производитель разрешает ездить на бензине АИ-92 на постоянной основе, но мы так экономить не рекомендуем.

Haval Dargo по непонятному капризу маркетологов относится в России к «городской» линейке Haval City, тогда как Haval Н7 продается с рамными внедорожниками в салонах Haval Pro.

С мотором работает «мокрый» преселективный робот и полный привод с муфтой Borg Warner (бывший Haldex 6). У Dargo есть начальная комплектация Comfort с передним приводом, но ее продажи исчезающе малы. Блокировка заднего межколесного дифференциала ставится только на «внедорожную» версию Dargo X. «Семерка» предлагается исключительно со всеми ведущими колесами, задняя блокировка ставится по умолчанию.

На Haval Н7 нет хрома, бамперы окрашены, но нижний периметр остался под защитой черного пластика.

Haval H7 на 85 мм длиннее (4705 мм против 4620) и на 72 мм больше по колесной базе (2810 мм против 2738). Из-за подросших габаритов он на 80 кг тяжелее, чем Dargo (1895 кг против 1815 кг). По паспорту время разгона до 100 км/ч выросло всего на 0,1 с (с 10 до 10,1 с).

У машин слегка отличаются настройки подвески. У «семерки», как показал наш тест-драйв, меньше крены и лучше отклик на повороты рулевого колеса, но неровности она проходит чуть жестче.

Комплектации и цены Haval H7 и Haval Dargo

Базовый Haval Dargo Comfort – переднеприводный. За 3,05 млн рублей покупатели получают машины с шестью подушками безопасности, полным набором зимних опций (кроме обогрева задних сидений), LED-фарами с датчиком света, задним парктроником, двумя дисплеями на панели по 10,3 дюйма, камерой заднего вида, однозонным «климатом», круиз-контролем и ограничителем скорости. Сиденья отделаны тканью и регулируются вручную. Диски – 18-дюймовые, запаска – малоразмерная. Аналогичной комплектации с полным приводом нет.

Haval Dargo предлагает выбор: черный и бежевый интерьеры с оранжевыми акцентами. Салон Haval Н7 может быть полностью черным или терракотово-черным.

Полноприводный минимум – версия Elite. За доплату в 200 тысяч рублей помимо трансмиссии добавляются светодиодные противотуманки, шторка в багажнике, датчик дождя, климат-контроль на две зоны, камеры кругового обзора, обогрев задних сидений, мультимедийный экран увеличенной до 12,3 дюйма диагонали. Плюс с десяток мелких нюансов декора и оснащения. Салон остается тканевым.

При уровне оснащения Premium за 3,45 млн рублей появятся панорамная крыша, электропривод пятой двери, розетка на 220 В, беспроводная зарядка, передний парктроник, аудиосистема с сабвуфером, полноразмерная запаска. Зеркала: салонное – с автозатемнением, боковые – с электроскладыванием. В системе кругового обзора появляется функция «прозрачный капот». Сиденья отделаны комбинацией натуральной кожи и алькантары, передние снабжены электроприводами регулировок и вентиляцией.

Самая дорогая версия Haval Dargo Tech Plus стоит 3,6 млн рублей. Ее отличает наличие коленной подушки безопасности водителя, регулировки поясничного упора не только по вылету, но и высоте, проекции на лобовое стекло, стационарных подножек, массажера для водителя и набора из почти полутора десятков ассистентов водителя.

Haval Dargo X отличается блокировкой заднего дифференциала, внедорожным круиз-контролем, экспертным режимом движения и иным внешним оформлением. Он доступен в комплектациях Elite и Premium, которые при этом оказываются на 100 тысяч дороже, чем обычные Dargo, – 3,35 и 3,55 млн рублей.

Haval H7 лишь немного дороже своего предшественника. В начальной комплектации Elite за 3,65 млн рублей уже есть полный привод, блокировка заднего дифференциала, шесть подушек безопасности, акустические передние стекла, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, пакет «теплых опций» (опять же – без обогрева задних сидений). Есть камеры кругового обзора, парктроник «по кругу», датчики света и дождя. Расщедрились и на шторку багажника (напомним, что для китайских производителей это редкость). Диски – «восемнадцатые», салон отделан экокожей. Мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма имеет важное преимущество перед Dargo – в нее встроены онлайн-сервисы Яндекса, включая навигацию, а протоколы Android Auto и Apple CarPlay работают беспроводным способом.

В салоне Haval Н7 очевидна стилистика Dargo. Мультимедийная система получила встроенные сервисы Яндекса.

Комплектация Premium стоит дороже на 150 тысяч рублей. За эти деньги добавляются: многоцветная атмосферная подсветка, электропривод пятой двери, расширенный набор электрорегулировок кресла водителя (с памятью), вентиляция передних и обогрев задних сидений, беспроводная зарядка, а также комплект систем активной безопасности.

Топовый вариант Haval H7 Tech Plus за 3,75 млн предлагает 19-дюймовые колеса, солнцезащитные шторки в задних дверях, вставки из натуральной кожи на сиденьях, автопарковщик, проекционный дисплей, панорамную крышу и аудиосистему с сабвуфером.

Выводы по Haval H7 и Haval Dargo

Haval Н7 дает возможность одновременно получить заднюю блокировку и все ассистенты водителя во главе с адаптивным «круизом». У него большие дисплеи, более современная медиасистема, разнообразнее ездовые режимы.

Привилегиями Dargo остались седьмая (коленная) подушка безопасности, массажер и регулировка поясничного упора по высоте для водителя, а также стационарные подножки. Кроме того, в старой модели больше розеток и зарядных портов, а ручки для облегчения посадки в автомобиль есть на обоих рядах сидений.

