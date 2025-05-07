Новый флагманский кроссовер с полным приводом —все его «плюшки» и фишки

Эксперт «За рулем» выяснил, чем хорош среднеразмерный кроссовер Omoda C7

Разработчики Омоды С7 решили, что еще сильнее увеличивать диагональ медиаэкрана – это банально. Взяли почти самый большой «планшет» из тех, что ставятся на массовые модели, на 15,6 дюйма, и придумали сделать его подвижным. Легким движением руки он переезжает на электроприводе по хорошо замаскированным направляющим с центра панели к правому пассажиру. Идея? Еще какая!

Чтобы запустить процесс, нужно провести по дисплею четырьмя пальцами, на три он не реагирует. Переезд – дело небыстрое, занимает около девяти секунд.

Функциональность от положения монитора не меняется. Пассажир может управлять всеми настройками машины без ограничений. На моделях, где центральный и пассажирский экраны разделены, набор возможностей на последнем урезан. Что делать водителю, если что-то решит подстроить? Можно дать машине команду голосом и не отнимать дисплей у пассажира.

Клиренс полноприводной версии чуть меньше, чем у моноприводной, – 175 мм против 182 мм. С диагональным вывешиванием машина справляется легко, стоит только выбрать подходящий ездовой режим.

Зачем такие выкрутасы при сомнительной пользе? Впрочем, не припомню, чтобы так же реагировали на массаж ступней в Audi A8, на управление жестами в BMW 7-й серии или обогрев подлокотников в Мерседесе S‑класса. Тоже ведь сложно и, по сути, бесполезно. Зато модно!

Про дизайн

Марка Omoda работает в России почти три года. Тесноватый, неидеально настроенный, но броский купе-кроссовер С5 покупателям приглянулся и продается отлично.

Модель С7 выходит своевременно: владельцам «пятерки» теперь есть куда вырасти, не меняя понравившийся бренд. С7 длиннее на 260 мм, это полноценный пятиместный кроссовер с приличным багажником.

Глазу есть за что зацепиться. Анимированная подсветка в переднем бампере. Необычная решетка радиатора. Интересный орнамент задних фонарей. Редкие сегодня дверные ручки под нижний хват, напоминающие решения на последних BMW.

Нижний периметр и арки прикрыты некрашеным пластиком. Для российского рынка оцинкованы все внешние панели кузова, включая крышу и пятую дверь.

Техника

Внутри – знакомое и массовое «железо» концерна Chery: платформа Т1Х, турбомотор 1.6, «мокрый» робот, полный привод с муфтой.

Дешевые версии Омоды идут с передним приводом, но сзади всё равно независимая многорычажка.

Под капотом всё знакомо по другим моделям концерна Chery. Мотор мощностью 150 сил при желании можно перепрошить на 186 л. с. Это тоже заводской вариант, так что вреда от такого тюнинга быть не должно.

Двигатель – только в 150‑сильном исполнении. До недавних пор у ряда моделей он был в варианте и на 186 л. с., но от него отказались не только из-за транспортного налога, а по причине повышенного акциза, который производитель платит при ввозе машин. Там счет идет на десятки тысяч рублей. Крутящий момент в обоих случаях одинаковый, 275 Н·м.

Как едет?

Мы взяли две предсерийные машины. Их настройки еще не финализированы и отличаются между собой. Одна из «семерок» показалась чуточку шустрее. Но и вторая, по ощущениям, едет очень достойно для заявленных 150 л. с. Скромная для машины таких габаритов мощность проявляется при ускорении на подъеме и на магистральных скоростях.

Внутренние ручки открывания дверей встроены в подлокотники. Решение и стильное, и удобное. Блок физических клавиш – это хорошо. Четыре из них относятся к климат-контролю. Плюс аварийка, регулировка громкости и выбор ездовых режимов. Селектор коробки передач – справа на рулевой колонке.

Подвижный дисплей ставится только в топовой комплектации Supreme, доступной исключительно для полноприводной версии. И влечет за собой отсутствие бардачка. На стоянке можно играть в игры, купив отдельный джойстик.

Данные на маленькой комбинации приборов скомпонованы неплохо.

Робот работает мягко. На старте даже с перебором: четко ощущается, как он медленно и бережно смыкает сцепления.

Подвеска неплохо справляется с заплатками, швами и небольшими дефектами. На крупных неровностях иногда начинает «жестить», что неприятно – особенно при отсутствии спортивных ноток в управляемости.

В общем, едет Omoda C7 среднестатистически, как собратья по концерну с такими же агрегатами, но менее модной внешностью. Хотя теоретически разница может быть: на С7 применяются гидроопоры силового агрегата и гидравлические сайлентблоки передних рычагов. Выводы оставим до очного сравнения машин.

Имитация интегрированных подголовников неудачна: наплывы на спинках мешают настраивать их по высоте. В остальном сиденье типовое китайское. Интерьер на первых порах только черный.

На снижение уровня шума работают не только традиционные меры, но и некие «малошумные» щетки стеклоочистителя Bosch. В чем их малошумность – загадка. В маркетинге?

Машины обуты в шины Giti Comfort 225. Они оставили гораздо более приятное впечатление, нежели Giti Comfort F50, которые ранее встречались на других «китайцах» и гудели на уровне зимних шиповок.

Второй ряд очень просторный, с почти плоским полом. Панорамная крыша есть только в старшей комплектации, а в остальных при черном потолке сзади мрачновато.

Безопасность и помощники водителя

Omoda C7, как и обновленный кроссовер С5, в работе систем активной безопасности обходится без радара. Теперь все данные поставляет только камера на лобовом стекле.

Такая система конструктивно проще и дешевле, но и работает менее точно. Радар бессилен только при толстом слое снега или льда на нем. А камера хуже видит в темноте, в дождь, туман, слякоть – в любых сложных условиях.

Однако мне не единожды приходилось ездить на дорестайлинговой Омоде С5, и ассистенты водителя порой вели себя опасно. Например, адаптивный «круиз» мог ослепнуть, но не уведомить водителя, что он теперь не видит помехи. А система контроля рядности принимала за разметку колею с водой, после чего рвала руль из рук в стремлении поставить машину «правильно».

Поэтому пока воздержусь от выводов о том, стало ли Омоде лучше после отказа от радара: поездить на С7 довелось немного и по идеальной погоде.

МАЛЫМИ СИЛАМИ В 2024 году в России сформировалась «большая четверка» китайских брендов, каждый из которых сумел продать больше 100 тысяч машин: Haval (190,6 тысячи), Chery (157), Geely (149,1) и Changan (106,1). Самой успешной маркой второго эшелона стала Omoda с результатом 49,5 тысячи автомобилей, причем в ее линейке всего две модели. Небольшой купе-кроссовер C5 в модельном зачете занял 11‑е место (38,4 тысячи машин). Седан S5, хотя и не вошел даже в топ‑30 рынка, оказался в числе самых популярных китайских седанов (11,2 тысячи машин).

Интерьер

В салоне хватает спорных решений – помимо мигрирующего дисплея. Omoda C7 требует лезть в недра медиасистемы для регулировки боковых зеркал. Вместо традиционных ручек открывания дверей сделали ухватистые рычажки на подлокотниках.

Для климат-контроля заявлена функция автозапотевания. Сухая погода не позволила ее проверить, но вещь нужная. Чуть ли не все «китайцы» в авторежиме будто вообще не направляют поток на лобовое и боковые стекла. Приходится менять настройки вручную. Вот только в моем представлении климат-контроль должен бороться с запотеванием по определению, и объявлять о такой его способности отдельно – несколько странно.

Наросты за подголовниками сделали и на втором ряду, хотя видно этот изыск только со стороны багажника. При сложенной спинке они отъедают диапазон перемещения передних кресел – зачем это сделали?

В топовой комплектации у кроссовера семь подушек безопасности. К стандартному набору добавлена центральная. Она надувается между водителем и передним пассажиром, защищая их от контакта между собой и, как следствие, от лишних травм.

При разработке передних сидений и руля инженеры вдохновлялись геймерскими креслами и джойстиками для компьютерных игр. Не уверен, что это правильные ориентиры для автомобиля, однако за день отторжения эргономика не вызвала.

Полноразмерная запаска – привилегия топ-версии.

Руль приятно удивил скромным по нынешним меркам количеством кнопок. На каждой спице – всего две клавиши плюс крупный и удобный барабанчик.

Смартфон через Android Auto или Apple CarPlay подключается беспроводным способом – это хорошо.

Итог

Omoda C7 предлагает интересное сочетание: проверенная (теперь уже) техническая основа, интересный кузов и небанальные решения. И в отличие от младшей модели С5 – в полноценном семейном формате.

Будь я нынешним владельцем «пятерки», точно присмотрелся бы к С7. По габаритам он вписывается между кроссоверами Jaecoo J7 (длина 4500 мм) и J8 (4820 мм). Значит, и цена должна лежать между ними, в диапазоне примерно 3,3–4,2 млн рублей. Это недешево, но при выставлении цен всегда смотрят на конкурентов.

Покатая пятая дверь ограничивает объем багажника, если грузить под потолок. Задний дворник есть, но скрыт под верхним спойлером в угоду дизайну.

Понравится любителям модных решений Не все решения удобны в повседневной жизни