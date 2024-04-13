Сравнили китайские кроссоверы одной модели, но из разных партий: в чем разница?

«За рулем» проводит длительный тест кроссоверов Omoda C5 AWD 2023 года выпуска

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

В ходе долговременного теста один кроссовер Omoda C5 мы решили поменять на другой, с меньшим пробегом. Проблем с первой машиной никаких не было, но нам было интересно оценить качество сборки автомобилей из разных партий.

Первое, что бросается в глаза: на новой машине кнопка клаксона на руле украшена шильдиком Omoda, хотя на прошлой еще красовалась ­надпись Chery.

В остальном – никаких разночтений. Такая же аккуратная окраска кузова. И слой лакокрасочного покрытия по современным меркам немаленький – в диапазоне 130–145 мкм, как и у предыдущей машины. Аккуратно подогнанные панели интерьера, без огрехов и облоя на пластиковых деталях.

Единственный, на мой взгляд, минус салона – рояльный лак на верхней части центрального тоннеля. Тут расположены кнопки и шайба громкости – водитель постоянно ими пользуется. А лакированную поверхность легко зацарапать наручными часами или элементами одежды. Так что я бы предпочел матовую отделку тоннеля.

Omoda C5

Главное – режим

При запуске двигателя по умолчанию выбирается экономичный режим работы двигателя и трансмиссии. Но зимой, когда роботизированная коробка еще недостаточно прогрета, выезжать из сугроба сподручнее в обычном режиме Comfort – так процесс смыкания дисков сцепления не слишком растянут по времени, и кроссовер охотнее выкарабкивается из глубокого рыхлого снега.

Алгоритмов работы двигателя и трансмиссии аж шесть. Я не заметил особой разницы, например, между «грязью» и «снегом». Достаточно было бы традиционных трех режимов: обычного, спортивного и экономичного. Подогрев сидений можно включить и физической кнопкой, и с сенсорного экрана. А вентиляцию сидений – только через экран.

Не стоит бояться, что полноприводная Omoda закопается и застрянет. В этом плане китайский кроссовер напомнил мне короля скользких дорог Subaru с его фирменной полноприводной трансмиссией. Сходство в том, что чем активнее гребут колеса, тем проще преодолеть сложный участок дороги. Электроника очень точно и вовремя подтормаживает колесо, срывающееся в пробуксовку. В итоге машине не страшно даже диагональное вывешивание – вы его, скорее всего, даже не почувствуете.

Мечта любого мастера по ремонту и обслуживанию двигателей: удобный доступ к воздушному фильтру, свечам и аккумулятору.

Другой приятный сюрприз касается расхода топлива. Вскоре после смены тестовой машины пришло весеннее потепление. За бортом около нуля, сугробы подтаяли — и двигатель, и, что важнее, роботизированная коробка передач прогреваются заметно быстрее, чем зимой. И я перестал перед поездкой переключаться из режима Eco в нормальный.

Итог: средний расход по городу на этой машине упал больше чем на литр и стал стремиться к отметке в 8 л на 100 км. Зимой было не менее 8,5 л. По итогам теста средний расход составил 8,2 л – неплохо для «китайцев». При этом даже в режиме Eco машина не выпадает из динамичного городского потока.

Для Омоды С5 предусмотрена только одна размерность шин – недешевые 215/55 R18. Зато в багажнике – полноразмерная запаска на литом диске.

Довести до ума

Есть в Омоде несколько нюансов, которые хорошо бы донастроить. К примеру, система бесключевого доступа. Приближаешься к машине с ключом в кармане – двери открываются. Отошел на пару метров, и машина закрылась. Даже сенсоры на ручке водительской двери не нужны (хотя они предусмотрены). По крайней мере за время теста я ими не пользовался – не было необходимости. Но…

К примеру, нужно залить в бачок омывайку. О том, что она заканчивается, машина заранее предупредит.

Подстаканников вроде два, но пользоваться ими одновременно невозможно. Тогда зачем два? Кроме обычных USB-разъемов для зарядки и подключения гаджетов, предусмотрен и Type-C. Современно.

Итак, тяну за рычажок разблокировки капота и направляюсь к передку. Электроника, считая, что водитель ушел по своим делам, закрывает машину. Поднимаю капот – Omoda начинает верещать, сообщая прохожим о несанкционированном проникновении в автомобиль.

Решений два: либо оставлять ключ в салоне на время манипуляций под капотом, либо отключать функцию бесключевого доступа в меню борткомпьютера. Оба варианта не лучшие. Словом, инженерам есть повод подумать над более удобным алгоритмом. Хотя, справедливости ради, похожая история сегодня присуща всем современным автомобилям из Китая.

И еще: если бы конструкторы убрали выштамповку кузова внутри ниши полноразмерной запаски, а само колесо лежало бы лицевой стороной вниз, внутри него образовалось бы дополнительное пространство, к примеру, для хранения омывайки. Но с нынешней компоновкой 4‑литровую баклажку не уместить в подпол. Хотя вокруг колеса есть удобный органайзер для менее объемных предметов.

Подводим итоги

Обе машины за те полгода, что в общей сложности провели в редакции, ни разу не огорчили какой-либо неисправностью. Лишь пару раз на приборке высвечивались ошибки парктроников и радара, которые обеспечивают работу систем пассивной безопасности. Но связано это было с налипшей на датчики грязью со снегом.

В остальном Omoda C5 порадовала достойной проходимостью, низким расходом топлива и мягкой подвеской. С прочим можно свыкнуться.

Omoda C5, 1.6T (150 л.с), Р7

Изготовитель – Chery, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года

Пробег на момент отчета – 3500 км

Расходы на содержание (1400–3500 км)*

Из них бензин (АИ‑92, средний расход 8,2 л/100 км) 8625 ₽

8625 ₽ Общие расходы 8625 ₽

8625 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,1 ₽

* Без учета транспортного налога, а также ­расходов на полисы ОСАГО и каско.

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