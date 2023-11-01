150 л.с., полный привод: доступный кроссовер для России в 2023-м

«За рулем» начал ресурсные испытания китайского кроссовера Omoda C5

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

До этого момента в наших тестах фигурировала только переднеприводная версия Omoda C5. Но недавно на российском рынке появилась и полноприводная модификация кроссовера. Причем отличие не только в типе привода, но и в силовом агрегате. Монопривод оснащен вариатором, а AWD-версия – роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. В паре с вариатором работает 147-сильный турбомотор рабочим объемом 1.5 (его индекс SQRE4T15C), а вот с роботом сдружили 150-сильный двигатель 1.6 (индекс SQRF4J16). Примечательно, что первый соответствует экологическому классу Евро-6, а второй — Евро-5 и выдает пиковые 275 Нм (против 210 Нм у версии 1.5). Впрочем, оба мотора производитель рекомендует кормить 92-м бензином.

Именно полноприводная Omoda C5 поселилась в редакции на длительный тест, поэтому вы успеете задать вопрос по эксплуатации. Вопросы можно присылать на почту [email protected] с пометкой В парк «За рулем» . Постараемся ответить на него в будущих публикациях.

Интерьер Omoda C5

Что еще за Omoda?

В России про бренд OMODA впервые услышали летом 2022 года. Это очередной и не единственный суббренд китайской марки Chery. Достаточно знать:

В сентябре представительство Omoda в России отчиталось о том, что совокупный объем продаж марки по всему миру составил более 100 000 единиц.

Модель Omoda C5 вошла в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке.

Пока в ее модельном ряду кроссовер C5 и седан S5, который помимо базовой версии встречается и в спортивном исполнении GT. Кроме того, Omoda анонсировала вывод на российский рынок еще и электрического кроссовера Omoda C5 EV.

Как едет Omoda C5?

Очень и очень бодро. Отчасти этому способствует и тип коробки передач: с роботом ускорение линейное, как на машине с «честной» механикой. В заявленные для полноприводной версии 8,6 секунды до 100 км/ч вполне верится. Вот только старт с места слегка грубоват, особенно с непрогретым двигателем. Тут придется приноравливаться и плавнее нажимать на педаль акселератора. В остальном же никаких нареканий: электроника адекватно выбирает передачу под стать условиям движения, не мешкает со сменой передач.

При спокойной езде по трассе средний расход топлива составил 8,5 л на 100 км пути. Если же ехать активно, с регулярными обгонами по встречной полосе, получится чуть больше 9 л. Очень достойный результат К свету претензий нет. Что дальний, что ближний (на фото) отлично подсвечивают дорогу даже в условиях тотальной темноты без уличного освещения. Ехать ночью комфортно

Подвеска у Омоды настроена мягко, почти по-американски. Порой кажется, что с мягкостью перебор — на неровной дороге машину может начать раскачивать, будто корабль на волнах. Но, подчеркну, это актуально для действительно неровной дороги с ярко выраженными поперечными волнами асфальта. В Московском регионе таких практически нет, а потому и эффект раскачки ни разу здесь не проявлялся. Зато крупные выбоины машине не страшны, а мелкие досаждают не столько потряхиваниями и вибрациями, сколько шумом от покрышек при их преодолении.

Спасибо за предупреждение. Но к чему спешка?

И тут возникает небольшой диссонанс. С одной стороны, Omoda воспринимается достаточно современным и отчасти даже люксовым автомобилем: двери захлопываются с завидной мягкостью и почти бесшумно. Также тихо и плавно работают стеклоподъемники. Но при этом передние арки лишены полноценных пластиковых подкрылков. Достаточно вывернуть передние колеса в сторону и можно увидеть узлы силового агрегата и фрагменты кузова, который не везде покрыт антикоррозионной мастикой. Пластик прикрывает лишь периметр колеса, защищая часть арки от пескоструя.

Как итог, шумоизоляция у автомобиля не лучшая в классе. Хотя и не провальная.

Салон - просторнее, чем кажется, а вот багажник невелик (378 л). В городе его хватает, но для путешествия втроем часть багажа пришлось разместить в салоне. Для сравнения у нынешней Hyundai Creta багажник на 430 л.

Кстати, важным отличием полноприводной версии является задняя многорычажная подвеска. У переднеприводной машины полузависимая балка. Как машина проявит себя в условиях бездорожья, мы обязательно напишем подробно чуть позже, когда выпадет много снега. И снимем видео. А еще расскажем о технической части кроссовера. Следите за публикациями здесь.

А обзорность хорошая?

В целом, да. У кроссовера большие информативные зеркала. Причем с электроприводом и подогревом. Передние стойки кузова не сказать, что слишком широкие, но в слякотную погоду, когда вдоль стойки образуется полоска дорожной грязи, слепая зона оказывается довольно широкой. А еще придется привыкать к изображению в салонном зеркале. В нем хорошо видно заднюю часть салона – это будет полезно водителю, перевозящему детей, к примеру. А вот обстановку позади автомобиля оценить сложно — в узкой бойнице заднего окна почти ничего не видно.

Щетка стеклоочистителя оставляет довольно широкую грязную зону вдоль левой передней стойки кузова В салонном зеркале будет хорошо видно пассажиров второго ряда, но не происходящее позади машины

Для маневров на парковке есть функция кругового обзора с обилием комбинаций изображений. Даже в темное время суток все отчетливо видно. Припарковаться возле тротуарных столбиков так, чтобы пассажир мог открыть дверь, — легко!

Качество изображения с камер кругового обзора приятно удивило

Чтобы активировать дистанционный пуск двигателя, нужно нажать на кнопку с закрытым замком, а затем подержать нижнюю кнопку на брелоке Пятую дверь можно открыть с помощью кнопки в салоне, с брелока или нажав на кнопку на самой двери. При этом высота подъема регулируется

Что с оснащением?

Как и полагается китайскому кроссоверу — тут полный фарш. Перечислю главное, что выгодно отличает машину от одноклассников, прежде всего европейского, корейского или японского производства. В Омоде есть не только подогрев всех сидений, но и вентиляция передних кресел. А еще предусмотрен электропривод багажника. Подогревом руля, лобового стекла и форсунок омывателя сегодня мало кого удивишь, но и эти опции есть, причем уже в базовой версии.

Робоголос озвучивает заранее прописанный текст. Озвучивает с теми же ошибками и опечатками. К примеру, «Звонокили» – в одно слово, без пробела. Или «Я ваш спутница». Впрочем, это поправимо, а суть уловить можно.

Предусмотрен у Омоды и дистанционный запуск с ключа. Двигатель проработает несколько минут и выключится, если к этому моменту не подойдет водитель и не нажмет на педаль тормоза.

Ну и, конечно, стандартный для современного автомобиля набор систем безопасности. Активный круиз-контроль, который поддерживает дистанцию до впередиидущего транспорта и удерживает машину в полосе. Имеется мониторинг слепых зон водителя и система экстренного торможения в случае опасности столкновения.

Есть даже штатная навигация — TurboDog. В целом, работает она неплохо. Но если не устроит, можно подключить любую другую, через Android Auto или Apple CarPlay.

Штатная навигационная система TurboDog С телефона можно вывести, к примеру, Яндекс Навигатор

Дорого?

Если уже успели привыкнуть к новым реалиям, то цены покажутся вполне демократичными. Рекомендуемая розничная цена базовой версии C5 1.5T, CVT составляет 2 679 900 рублей. А наша тестовая машина в топовом исполнении Supreme с полным приводом обойдется минимум в 3 309 900 рублей (плюс амбиции дилера). У полноприводной машины есть версия подешевле: без панорамного люка, атмосферной подсветки салона и голосового управления. Такая стоит от 3 139 900 руб.

Что в итоге?

Omoda C5 — это стильный и хорошо оснащенный городской кроссовер для молодого и амбициозного водителя. Для семьи тоже сгодиться, но небольшой. Если у вас двое или больше детей, то лучше присмотреться к другому кроссоверу с более вместительным багажником. Не для детей, конечно, а для перевозки вещей, которые вам понадобятся в поездке всей семьей. Зато машина одинаково хорошо подойдет как мужчине, так и девушке.

Все отчеты по эксплуатации редакционный Омоды C5 — здесь.