Omoda выведет на российский рынок еще один кроссовер
В четвертом квартале 2023 года на российском рынке появится в продаже первый в линейке бренда Omoda электрический автомобиль. Он станет третьей моделью китайского автопроизводителя: сейчас в России продают кроссовер C5 и седан S5, включая особую версию GT.
К слову, Omoda C5 вошла в топ-3 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке: в августе было реализовано 4632 экземпляра. Всего же за последний летний месяц бренд продал по всему миру 16 686 автомобилей, что на 6,04% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, с начала года марка вышла на показатель мировых продаж в 100 тыс. автомобилей.
Для китайского бренда Россия является стратегически важным рынком. Недавно линейку кроссовера C5 пополнила новая эксклюзивная версия Black Diamond.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник, фото: Omoda
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен