Omoda выведет на российский рынок еще один кроссовер

Электрический кроссовер Omoda C5 EV дебютирует в России в 2023 году

В четвертом квартале 2023 года на российском рынке появится в продаже первый в линейке бренда Omoda электрический автомобиль. Он станет третьей моделью китайского автопроизводителя: сейчас в России продают кроссовер C5 и седан S5, включая особую версию GT.

Omoda C5 EV

К слову, Omoda C5 вошла в топ-3 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке: в августе было реализовано 4632 экземпляра. Всего же за последний летний месяц бренд продал по всему миру 16 686 автомобилей, что на 6,04% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, с начала года марка вышла на показатель мировых продаж в 100 тыс. автомобилей.

Для китайского бренда Россия является стратегически важным рынком. Недавно линейку кроссовера C5 пополнила новая эксклюзивная версия Black Diamond.

Omoda C5 EV

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Источник, фото: Omoda