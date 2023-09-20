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Omoda выведет на российский рынок еще один кроссовер

Электрический кроссовер Omoda C5 EV дебютирует в России в 2023 году

В четвертом квартале 2023 года на российском рынке появится в продаже первый в линейке бренда Omoda электрический автомобиль. Он станет третьей моделью китайского автопроизводителя: сейчас в России продают кроссовер C5 и седан S5, включая особую версию GT.

Omoda C5 EV
Omoda C5 EV
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К слову, Omoda C5 вошла в топ-3 самых продаваемых кроссоверов на российском рынке: в августе было реализовано 4632 экземпляра. Всего же за последний летний месяц бренд продал по всему миру 16 686 автомобилей, что на 6,04% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, с начала года марка вышла на показатель мировых продаж в 100 тыс. автомобилей.

Для китайского бренда Россия является стратегически важным рынком. Недавно линейку кроссовера C5 пополнила новая эксклюзивная версия Black Diamond.

Omoda C5 EV
Omoda C5 EV

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник, фото: Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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