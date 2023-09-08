Omoda презентовала в Москве новый седан S5 GT

В России начались продажи седана Omoda S5 GT по цене от 2,54 млн рублей

Китайская Omoda объявила о старте продаж в России нового седана S5 GT. Купить автомобиль можно как у официальных дилеров марки, так и заказать через фирменную онлайн-витрину Omoda. Цены с учетом специальных маркетинговых программ стартуют от 2 539,9 млн рублей (2 839,9 по полному прайсу) на стандартную комплектацию и от 2 639,9 млн рублей (2 939,9 млн рублей по полному прайсу) – на максимальную.

Omoda S5 GT

Седан комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Модель представлена в двух вариантах исполнения – Neo и Ultra. Предлагается семь цветов окраски кузова.

Стандартный функционал модели включает в себя целый ряд опций, в том числе круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, центральный замок, бесключевой доступ в салон, вентиляция передних сидений, а также обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения.

Omoda S5 GT Omoda S5 GT

Omoda S5 GT

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Источник, фото: Omoda