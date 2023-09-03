В Россию привезли заряженные седаны Audi S8
Цены на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, стартуют от 17,7 млн рублей.
Самый дешевый экземпляр продается в Самаре. Седан приводится в движение 4-литровым турбированным мотором мощностью 571 л. с., работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. В оснащение входят матричная оптика и хорошая аудиосистема.
Еще два автомобиля с таким же двигателем продаются в Ставропольском крае и в Москве за 26,7 млн и за 27 млн рублей. Они отличаются эксклюзивной отделкой салона и колесными дисками большего диаметра. Также в московском седане присутствуют индивидуальные мониторы для пассажиров второго ряда.
Источник: Газета.ru
Фото: Audi
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Отзывы о Audi A8 (1)
Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!
Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!
S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И конечно же эта машина не для Пердунов!! Это мэшин провокатион!! Чуть газу дал и в тебе(в любом) просыпается бес(будь он трижды неладен!!)...-по себе знаю....(будешь дрейфить после 2200об/мин получишь пинок в мягко сидящее и нагретое место!!)