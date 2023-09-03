В Россию привезли заряженные седаны Audi S8

В российских автосалонах появились спортивные версии люксовых седанов Audi S8

Цены на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, стартуют от 17,7 млн рублей.

Самый дешевый экземпляр продается в Самаре. Седан приводится в движение 4-литровым турбированным мотором мощностью 571 л. с., работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. В оснащение входят матричная оптика и хорошая аудиосистема.

Еще два автомобиля с таким же двигателем продаются в Ставропольском крае и в Москве за 26,7 млн и за 27 млн рублей. Они отличаются эксклюзивной отделкой салона и колесными дисками большего диаметра. Также в московском седане присутствуют индивидуальные мониторы для пассажиров второго ряда.

Источник: Газета.ru

Фото: Audi