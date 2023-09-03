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В Россию привезли заряженные седаны Audi S8

В российских автосалонах появились спортивные версии люксовых седанов Audi S8

Цены на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, стартуют от 17,7 млн рублей.

Самый дешевый экземпляр продается в Самаре. Седан приводится в движение 4-литровым турбированным мотором мощностью 571 л. с., работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. В оснащение входят матричная оптика и хорошая аудиосистема.

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Audi A8 станет универсалом повышенной проходимости

Еще два автомобиля с таким же двигателем продаются в Ставропольском крае и в Москве за 26,7 млн и за 27 млн рублей. Они отличаются эксклюзивной отделкой салона и колесными дисками большего диаметра. Также в московском седане присутствуют индивидуальные мониторы для пассажиров второго ряда.

Источник: Газета.ru

Фото: Audi

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Audi A8 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Audi A8  2001
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!

Недостатки:

Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!

Комментарий:

S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И конечно же эта машина не для Пердунов!! Это мэшин провокатион!! Чуть газу дал и в тебе(в любом) просыпается бес(будь он трижды неладен!!)...-по себе знаю....(будешь дрейфить после 2200об/мин получишь пинок в мягко сидящее и нагретое место!!)

+1