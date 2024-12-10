В Тюмени произошло две аварии с автобусами: пострадали люди

В Тюмени пять человек пострадали в двух ДТП с автобусами

В Тюмени случилось два ДТП с участием пассажирских автобусов. Уточняется, что во втором часу дня на ул. Пермякова столкнулись ЛИАЗ 14-го маршрута и ПАЗ 292-го. Водитель второго автобуса при подъезде к остановке не выдержал безопасную дистанцию до уже находившегося там транспорта.

Вторая авария произошла на улице Созидателей: водитель ЛИАЗа, ехавшего по 89-му маршруту, врезался в столб. В момент аварии в салоне автобуса находились десять человек.

По факту обоих ДТП проводится проверка. Известно, что в первой аварии пострадала 52-летняя пассажирка ПАЗика, во второй были травмированы четверо человек.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: Прокуратура Тюменской области, Госавтоинспекция Тюменской области