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Технологичные и функциональные: бренд расширил линейку четырьмя новыми моделями

MG Motor привез в Россию 4 новых модели: лифтбек, кроссовер и внедорожники

Поставки в Россию четырех новых технологичных автомобилей MG с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) начались. До конца года планируется старт продаж гибрида и электромобиля, а в 2025 году – среднеразмерного кроссовера MG HS. Об этом сообщили в пресс-службе официального представителя MG Motor в России«Мир-Дистрибьютор».

MG HS
MG HS

Флагманский лифтбек MG7 оснащен двигателем объемом 2,0 л мощностью 261 л.с. при 5500-6000 об/мин и крутящим моментом 405 Нм при 1750-3500 об/мин. Примечательно, что MG7 соответствует экологическому стандарту Евро 5.

MG7
MG7
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Компактный кроссовер MG RX5 с передним приводом оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 170 л.с. при 5600 об/мин, а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). Цена кроссовера у официальных дилеров стартует от 2,9 млн руб.

Полноразмерный внедорожник MG RX8 оснащен турбированным бензиновым 2-литровым мотором мощностью 220 л.с. при 5500 об/мин и 6-ступенчатой классической АКП. Цена – от 3,9 млн руб.

MG RX5
MG RX5

Еще более вместительный внедорожник MG RX9 с полным приводом имеет три ряда сидений для семи пассажиров (2+3+2). Внедорожник оборудован турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 204 л.с. и 9-ступенчатой классической автоматической КП ZF. Цена стартует от 4,1 млн руб.

Позднее появится вся подробная информация о гибриде и электромобиле, продажи которых стартуют до конца текущего года, уточнили в пресс-службе.

MG RX8
MG RX8

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А в начале 2025 года в России появится среднеразмерный кроссовер нового поколения MG HS. Переднеприводный автомобиль получил два бензиновых турбированных мотора: 1,5-литровый мощностью 172 л.с. в комплектации Comfort и 2-литровый мощностью 231 л.с. в комплектации Luxe. Моторы агрегируются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT) и 9-ступенчатой АКП. На все автомобили действует гарантия от производителя.

Источник: пресс-служба «Мир-Дистрибьютор»

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба «Мир-Дистрибьютор»
Количество просмотров 27
10.12.2024 
Фото:пресс-служба «Мир-Дистрибьютор»
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