Представлен электромобиль iCar, но не от Apple

Chery представила новый электрический внедорожник iCar 03 с запасом хода 500 км

На автосалоне в Чэнду Chery представила iCar 03, выполненный в новом фирменном стиле марки.

Chery iCar 03

Внешне iCar 03 имеет компактные габариты 4406 x 1910 x 1715 мм, а колесная база составляет 2715 мм. Углы въезда и съезда составляют соответственно 26 и 29 градусов.

На крыше автомобиля встроены солнечные панели. Фронтальная часть впечатляет своей вертикальной группой фар и логотипом «i», расположенным в центре закрытой решетки радиатора. Автомобиль также оснащен нынче модными выдвижными дверными ручками.

Центральная консоль iCar 03 покрыта мягкой обивкой. Здесь нет физических кнопок, все функции автомобиля доступны через экран и кнопки на руле.

Интерьер Chery iCar 03

Внедорожник оснащен силовой установкой, включающей систему полного привода с электронным управлением, мощный мотор с 185 л. с. и аккумулятор от CATL. Это обеспечивает автомобилю максимальную скорость до 150 км/ч.

Интерьер Chery iCar 03

В Китае внедорожник будет продаваться за 20 000 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com