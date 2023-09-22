OMODA S5 GT – идеальный городской автомобиль

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Пять причин выбрать Omoda S5 GT

Инновационный дизайн, технологичность, динамичность, комфорт, безопасность – все эти характеристики воплощены в новом стильном седане Omoda S5 GT.

Внимание к деталям – главная отличительная черта спортивной версии Omoda S5 ч индексом GT. Дерзкий характер седана отражен в шестигранной глянцевой решетке радиатора и ярких оранжевых суппортах, скрытых за двойными спицами. Благодаря 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам с шинами 205/50 любое движение будет легким и маневренным. А усиленная тормозная система, роботизированная коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением и 150-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра выдерживают высокие спортивные нагрузки.

LED-фары, адаптирующиеся к дорожной обстановке, притягивают взгляды окружающих и обеспечивают комфорт всем участникам дорожного движения. Максимальное покрытие светодиодов дальнего света – 200 метров.

Omoda S5 GT

Omoda S5 GT обеспечит безопасность и комфорт водителя и пассажиров – спортивные передние сиденья из высококачественной искусственной кожи обладают развитой боковой поддержкой и регулируются электроприводом по шести направлениям. Кресла оснащены вентиляцией и подогревом. Увеличенная до 4 мм толщина стекол и улучшенная шумоизоляция кузова гарантируют тишину в салоне.

В комплектации Ultra седан дополнен комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах, удержания автомобиля в пределах разметки, предупреждения о покидании полосы, помощи при перестроении, а также функцией предупреждения об опасности при открывании дверей и ассистентом помощи при движении в заторе. В топовой версии автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о фронтальном столкновении и заднем перекрестном столкновении, а также функцией автономного экстренного торможения.

Станьте счастливым обладателем эффектного Omoda на комфортных условиях в OMODA Кунцево: Москва, ул. Горбунова.

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