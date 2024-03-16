Новые глюки свежего «китайца»: что на этот раз?
Эксперт «За рулем» выявил у кроссовера Haval M6 ошибки электроники
Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7
- Изготовитель – Great Wall Motors, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года
- Пробег на момент отчета – 12 000 км
Со временем обнаружились новые недостатки медиасистемы Haval M6 – помимо отсутствия Android Auto и никудышного качества телефонной связи через Bluetooth.
Оказалось, что штатные часы отстают на несколько минут за неделю, а автоматической подстройки по GPS или RDS нет.
Впрочем, дилеры уже предлагают новую прошивку для медиасистемы – версии 7.00 вместо 5.00. При случае обновимся.
Указатель наружной температуры сильно, градуса на три, завышает показания.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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16.03.2024
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