Новые глюки свежего «китайца»: что на этот раз?

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Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7

11 000 км с большим (и недорогим!) «китайцем»: практичный? Зимой не подводит?
  • Изготовитель – Great Wall Motors, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 12 000 км

Со временем обнаружились новые недостатки медиасистемы Haval M6 – помимо отсутствия Android Auto и никудышного качества телефонной связи через Bluetooth.

Оказалось, что штатные часы отстают на несколько минут за неделю, а автоматической подстройки по GPS или RDS нет.

Впрочем, дилеры уже предлагают новую прошивку для медиасистемы – версии 7.00 вместо 5.00. При случае обновимся.

Указатель наружной температуры сильно, градуса на три, завышает показания.
Указатель наружной температуры сильно, градуса на три, завышает показания.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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За РулемНикита Гудков
Фото:За Рулем«За рулем»
16.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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