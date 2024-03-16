Новые глюки свежего «китайца»: что на этот раз?

Эксперт «За рулем» выявил у кроссовера Haval M6 ошибки электроники

Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Great Wall Motors, Китай

– Great Wall Motors, Китай Год выпуска – 2023

– 2023 В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

– с января 2024 года Пробег на момент отчета – 12 000 км

Со временем обнаружились новые недостатки медиасистемы Haval M6 – помимо отсутствия Android Auto и никудышного качества телефонной связи через Bluetooth.

Оказалось, что штатные часы отстают на несколько минут за неделю, а автоматической подстройки по GPS или RDS нет.

Впрочем, дилеры уже предлагают новую прошивку для медиасистемы – версии 7.00 вместо 5.00. При случае обновимся.

Указатель наружной температуры сильно, градуса на три, завышает показания.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.