Новый кроссовер «тайно» показали в РФ — вот что известно

Китайские автомобили: цена базовой версии Omoda C7 может составить менее 3 млн

В России состоялась премьера кроссовера Omoda C7 – пока в закрытом режиме, но опубликовавший снимки источник раскрывает часть информации по новинке.

На данный момент сведения носят предварительный характер – по всей вероятности, официальное представительство бренда в РФ представит новинку позднее.

Как несложно догадаться, перед нами «старший брат» популярного в России Omoda C5. Напомним, с ноября в РФ продаются обновленные «си-пятые» – правда, уже в декабре цены изменились сообразно обновлению.

А что будет с прайсами на более статусный С7? В качестве его потенциального конкурента называют Geely Atlas – его цены сейчас лежат в диапазоне от 3 512 990 до 4 017 190 рублей. Одноклассника от Omoda обещают сделать доступнее.

Еще один ориентир – продукт другого суббренда Chery, Jaecoo J7. Новую Omoda C7 собираются позиционировать примерно на том же уровне, поэтому источник предполагает, что базовая версия C7 может оказаться даже дешевле 3 млн рублей.

Одна из интересных деталей интерьера – мультимедийный сенсорный дисплей. Как сообщает источник издания, он не статично закреплен в центральной части передней панели, как на большинстве современных автомобилей, а имеет возможность двигаться по направляющей влево и вправо.

Под капотом же – двигатель SQRF4J16, отдачу которого во имя снижения налоговой нагрузки для российских покупателей снизили со 186 л.с. до 150 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В Россию привезут как передне-, так и полноприводные версии. А вот продающихся в Китае гибридов и «электричек» C7 для РФ пока не обещают.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Китайские автомобили