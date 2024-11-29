Обновленный популярный «китаец» поступил в продажу в России: известна цена
Обновленный китайский кроссовер Omoda C5 уже поставляют дилерам, автомобиль доступен к покупке, рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.
По его словам, кроссовер визуально стал намного привлекательнее благодаря новому более «европейскому» дизайну передней части и колесных дисков. Также Петров пояснил, что теперь стала доступна новая комплектация Drive, выступающая аналогом базового Fun на полном приводе.
У кроссовера обновился дизайн решетки радиатора, бампера, появились более тонкие ходовые огни.
В плане техники изменений нет. Omoda C5, как и ранее, оснащается 147-сильным двигателем на 1,5 л и вариатором. Под капотом полноприводной версии установлен мотор на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-ступенчатый робот.
Стоимость версий обновленного переднеприводного Omoda C5 находится в диапазоне от 2,52 до 2,91 млн рублей, цена модификаций с полным приводом варьируется от 2,85 до 3,26 млн рублей.
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Источник: Российская газета