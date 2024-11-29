Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray
Официально Geely Coolray продается у нас с начала 2020 года. В 2022-2023 годах он входил в топ-10 продаж среди новых машин. На вторичке представлено множество экземпляров кроссовера.
Пробеги пока невелики. До 200 тысяч км добрались единицы, а 100 тысяч км преодолело не больше 10% машин. Из-за малых пробегов пока невозможно судить о ресурсе. А юный возраст автомобиля не позволяет оценить его коррозионную стойкость.
О системных поломках сведений немного. Доминируют восторженные отзывы после нескольких месяцев владения. Достаточно и таких сообщений, в которых владельцы извещают: за 56, 71, 86 тысяч км ничего не сломалось, меняли только расходники.
Но машин без слабых мест не бывает, и кое-что нам выявить удалось. Нижесказанное, отчасти, относится и к новинке Belgee X50 – копии дорестайлингового Кулрея с трехцилиндровым мотором.
Плюсы Geely Coolray
Чаще всего владельцы хвалят динамику, крепкую и комфортную подвеску, отделку и материалы салона, щедрое оснащение. Положительно оценивают также управляемость, расход топлива, обзорность и эргономику.
Но есть и несколько оговорок. В непогоду прекрасная обзорность с водительского места нарушается – дворники оставляют большую неочищенную зону, а в морозы стекло обмерзает по краям из-за недостаточной эффективности обдува.
В оснащении некоторым не хватает датчика дождя и электропривода двери багажника. А длинноногие водители сетуют на короткие подушки сидений.
Понятно, что на всех не угодишь, и наличие обогрева лобового стекла лучше, чем его отсутствие, но многие прекрасно обходятся без него.
Минусы Geely Coolray
Самая распространенная жалоба – на неадекватную работу климатической системы. Сложно выставить золотую середину между холодом и жарой в салоне.
На втором месте по числу упоминаний – маленький объем бензобака: всего 45 л. Возразить нечего. При расходе в сугубо городском режиме 10-12 л на 100 км запас хода действительно невелик.
Некоторых напрягает межсервисный интервал в 10 тысяч км. Однако такой интервал касается только мотора. Ничего не попишешь: современные двигатели нуждаются в более частых заменах масла и масляного фильтра. Для моторов с прямым впрыском и 10 тысяч км – много, оптимальным был бы межсервисный пробег 5-7 тысяч км.
Оставим в стороне претензии к отсутствию полного привода: можно подумать, кто-то не знал при покупке, что его нет.
Главные агрегаты Geely Coolray
Дорестайлинговая версия кроссовера оснащалась трехцилиндровым мотором 3G15TD 1.5 (150 л.с.). Это доработанный клон Volvo B3154T. Версии с иными значениями мощности проникали в Россию из Казахстана и Белоруссии, но это тот же мотор. Он полностью алюминиевый, с прямым впрыском, турбонаддувом и гидрокомпенсаторами.
В первое время владельцы предполагали, что двигатель Geely Coolray капризный, но практика это опровергла. Как минимум до 100 тысяч км пробега с ним ничего не происходит, если применять нормальное масло и топливо. Даже нагар на впускных клапанах не беспокоит.
На некоторых экземплярах лопался шатун (один). Не совсем ясно, было это результатом конструктивного недочета, небрежного ухода или неловкого чип-тюнинга, но в 2021 году мотор модернизировали, изменив, в частности, систему циркуляции масла.
Этот двигатель переехал затем на Belgee X50, а Coolray снабдили иным агрегатом – с индексом BHE15-EFZ.
Новый мотор тоже имеет объем 1,5 литра, тоже алюминий, турбированный и с прямым впрыском, но уже с четырьмя цилиндрами и мощностью 147 л.с. в российской спецификации. Привод ГРМ – более долговечный цепной, а не ременный. Двигатель юный, сведений о недостатках не накопилось. Судя по всему, их не больше, чем у предшественника.
Никаких иных вариантов трансмиссии, кроме роботов Geely 7DCT330 (до рестайлинга) и 7DCT300 (после рестайлинга) нет. Оба – семиступенчатые, с двумя «мокрыми» сцеплениями. Ранним сжиганием сцеплений не страдают. Единственная претензия – подергивания «на холодную», что свойственно всем роботам. Ресурс коробок оценивают в 250-270 тысяч км – как и у двигателей.
Частые поломки Geely Coolray
Три слабых места у Кулрея определенно есть. Вернее сказать, были – при рестайлинге производитель провел обширную работу над ошибками.
Первое – тормозные диски, которые у многих владельцев «вело» на небольших пробегах, попутно они нещадно ржавели. Иногда требовалась проточка, иногда – замена. Справедливо отметить, что у многих эта проблема не проявилась. И ее логично было бы «списать» на манеру езды отдельных водителей. Не исключено, что перегрев, дающий такие последствия, возникал и у тех, кто ездил в горной местности.
Второе – сдвижной панорамный люк в крыше. Иногда его подклинивало в направляющих, что порождало стуки и поломки приводного моторчика. Болезнь полностью вылечили при рестайлинге.
И третье – газовые упоры двери багажника.
По мелочам
Что еще? Гарантийных случаев вообще немало. У кого-то по гарантии меняли вентилятор системы охлаждения, у кого-то – нейтрализатор, передний амортизатор, цифровую приборную панель, зеркало заднего вида или насос омывателя. У кого-то лопнуло ветровое стекло и так далее.
Электроника, как водится, эпизодически хандрит – особенно в холодное время года. Например, на некоторых машинах произвольно включался обогрев задних сидений. Также в зоне риска задние стеклоподъемники и камера заднего вида.
Отзывная кампания коснулась топливной системы: модернизировали погружной насос и трубку системы вентиляции бака.
Выводы
Набор и частота поломок, в общем, мало отличаются от тех, что свойственны недорогим кроссоверам, в том числе, некитайского происхождения.
До пробегов 80-120 тысяч км Coolray отнюдь не «сыпется по кругу» и не ржавеет после двух-трех зим.
Большинство владельцев посещали сервисы только для плановых ТО. Уровень надежности можно оценить как нормальный для массовых кроссоверов. Пока неизвестно, что происходит с моделью и ее главными компонентами после 150 тысяч км – надо подождать.
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