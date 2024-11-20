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Популярный в России обновленный «китаец» уже поступает дилерам

АГ «Авилон»: обновленный кроссовер Omoda C5 появится в продаже в конце ноября

Обновленные кроссоверы Omoda C5 уже распределяются по дилерам, сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Он уточнил, что у них в продаже эта модель появится в конце ноября. Обновленный автомобиль будет на 4-5% дороже дорестайлинговых версий.

Omoda C5
Omoda C5
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У кроссовера обновился дизайн решетки радиатора, бампера, а также появились более тонкие ходовые огни. В плане техники все по-прежнему.

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Omoda C5 сейчас можно купить в России с турбомотором 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором или с мотором мощностью 150 л. с. объемом 1,6 л и 7-ступенчатым роботом. В первом варианте привод осуществляется на передние колеса, во втором есть муфта подключения задней оси.

Кроссовер стоит сейчас от 2 319 900 до 3 209 900 рублей.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 16
20.11.2024 
Фото:Omoda
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