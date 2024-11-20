Популярный в России обновленный «китаец» уже поступает дилерам

АГ «Авилон»: обновленный кроссовер Omoda C5 появится в продаже в конце ноября

Обновленные кроссоверы Omoda C5 уже распределяются по дилерам, сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Он уточнил, что у них в продаже эта модель появится в конце ноября. Обновленный автомобиль будет на 4-5% дороже дорестайлинговых версий.

Omoda C5

У кроссовера обновился дизайн решетки радиатора, бампера, а также появились более тонкие ходовые огни. В плане техники все по-прежнему.

Omoda C5 сейчас можно купить в России с турбомотором 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором или с мотором мощностью 150 л. с. объемом 1,6 л и 7-ступенчатым роботом. В первом варианте привод осуществляется на передние колеса, во втором есть муфта подключения задней оси.

Кроссовер стоит сейчас от 2 319 900 до 3 209 900 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета