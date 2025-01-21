Бесшумный и умный: появились подробности о новом кроссовере для России

В России бренд Omoda анонсировал новый флагманский кроссовер C7

Бренд Omoda намерен вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер C7.

Автомобиль отличает исключительный акустический комфорт в салоне, который станет для владельца настоящей «территорией личного пространства».

Omoda C7

Высокий уровень акустического комфорта в салоне новинки будет достигнут за счет двойного остекления из специально разработанных ламинированных стекол, 5,5-миллиметровых уплотнителей и дополнительных шумопоглощающих материалов, используемых в 24 различных точках кузова. Все это также позволит модели активно поглощать ультрафиолет и снижать нагрев салона в жару.

Территория личного пространства в салоне Omoda C7 дополнена технологичной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, разрешением 2,5K и антибликовым покрытием. Процессор медиасистемы обеспечивает моментальную скорость отклика на касание.

Интерьер Omoda C7

Также новинка может быть оснащена системой 4-зонного голосового управления. Датчики определят разные источники звука, распознают и проанализируют вербальные команды. То есть, водитель и каждый из пассажиров получают одновременный доступ к функциям машины, не мешая при этом друг другу.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: пресс-служба Omoda