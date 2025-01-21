Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

«За рулем» перечислил пять превышений служебных полномочий инспекторами ДПС

Мы часто пишем о том, чего не должен делать водитель в беседе с сотрудником полиции. Но не будем забывать, что инспектор ГАИ – лицо при исполнении. У него точно есть четкий, продиктованный законом перечень того, как себя вести (или не вести) с гражданскими лицами.

Когда в следующий раз вас остановят для проверки документов, мысленно пробегитесь по этому чек-листу. Так вы будете на 100% уверены, что инспектор, как и положено, не злоупотребляет служебным положением. Итак, в момент общения с водителем инспектор ГАИ не имеет права…

1. Требовать передачи личной информации без веских оснований

Инспектор не может требовать от водителя передачи личных данных, которые не имеют отношения к проверке документов или к конкретному правонарушению. Формулировка хоть и логичная, но достаточно абстрактная. Часто именно на этой почве происходят различные злоупотребления инспекторов, поскольку водители толком не знают, какие данные сообщать о себе нужно, а какие – нет.

Чтобы такое не произошло с вами, вспоминаем пункт 2.1.1. ПДД РФ, где четко сказано, что водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки только три документа:

водительское удостоверение;

регистрационные документы на автомобиль;

полис ОСАГО (в том числе электронный или в виде распечатки).

Как видите, в этот список не входят адрес проживания, номера телефонов, данные о социальном статусе, семейном положении и прочие личные сведения. Все потому, что такая информация является персональными данными, которые по закону не могут быть переданы кому-либо без согласия владельца, если на это нет законных оснований. К таковым, в частности, относятся ситуации, когда:

имеются данные, дающие основания подозревать человека в совершении преступления;

есть предположение, что человек находится в розыске;

имеются основания для возбуждения дела об административном правонарушении.

Чтобы требовать от вас информацию личного характера, инспектор должен иметь конкретные основания, базирующиеся на необходимости и правомерности. Запрос личных данных без обоснования или в интересах личной выгоды является превышением должностных полномочий. Подробнее о том, как отвечать на, казалось бы, безобидные вопросы инспектора «куда вы едете?» или «где работаете?», можно прочитать вот здесь.

2. Использовать силу или угрозы

Инспектор не имеет права угрожать физическим насилием или применять его в отношении водителя без веских на то оснований. Согласно ст. 2 Конституции РФ, «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Это утверждение закладывает основы правового порядка, в котором любые действия госорганов, включая ГАИ, должны быть обоснованы и легитимны. Применяя силу или угрозы, сотрудник полиции нарушает эти принципы.

Тем не менее, существует ряд ситуаций, когда инспектор ДПС вправе применить физическую силу в отношении водителя. Полный перечень указан в ст. 20 ФЗ «О полиции».

Если говорить в целом, сотрудник полиции обладает правом применить силу только в экстренной ситуации или если другим способом не может выполнить возложенные на него обязанности. Так, применить физическую силу инспектор может, если, например, водитель попытается скрыться от сотрудников ДПС, оказывает сопротивление законным требованиям полиции или вовсе их игнорирует.

3. Осуществлять досмотр автомобиля без законных оснований

Для досмотра транспортного средства инспектору нужен весомый повод, такой как подозрение в совершении правонарушения или даже преступления. Без оснований он не может произвести досмотр.

Однако мало кто из водителей знает разницу между осмотром и досмотром, чем могут охотно пользоваться недобросовестные инспекторы. Если в двух словах, разница следующая.

Осмотр – визуальная процедура, при которой инспектор не вправе ничего трогать в машине. Всё как в музее: смотреть можно, но без рук.

Досмотр проводится без нарушения конструктивной целостности автомобиля, но при этом тщательно досмотреть сам салон, как и багажник, инспектор может.

Важно: досмотр возможен только в присутствии двух понятых или под видеозапись и только после составления протокола о досмотре транспортного средства (а если водителя задерживают, то информация о досмотре автомобиля может быть внесена в протокол об административном задержании).

Инспектор может, например, нарушить порядок процедуры – чтобы сэкономить время на оформлении документов и/или удовлетворить праздное любопытство. Подробнее о том, как действовать в случае незаконного досмотра, мы писали здесь.

В любом случае, если инспектор заинтересовался содержимым вашего автомобиля, нужно уточнить, хочет ли он его осмотреть или досмотреть, чтобы в зависимости от ситуации требовать установленных законом требований к процедуре.