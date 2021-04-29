Где работаете?.. Куда едете?.. — даже самый логичный (казалось бы) вопрос полицейского может быть задан с подвохом. Такое нужно «просекать» сразу — чтобы оценить законность требований инспектора. И правильно отреагировать.

Условно любые вопросы инспектора ГИБДД можно разделить на три группы:

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Законные и обоснованные направлены на выяснение обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной дорожной ситуации. Задаются инспектором в пределах его компетенции.

направлены на выяснение обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной дорожной ситуации. Задаются инспектором в пределах его компетенции. Незаконные задаются инспектором с целью подготовки и реализации преступных намерений. Сюда также относятся вопросы, явно выходящие за пределы компетенции должностного лица.

задаются инспектором с целью подготовки и реализации преступных намерений. Сюда также относятся вопросы, явно выходящие за пределы компетенции должностного лица. Неоднозначные и противоречивые — в зависимости от конкретных обстоятельств диалога они могут относиться как к первым, так и ко вторым.

Вопрос 1: «Кем вы работаете?»

Категория: неоднозначные и противоречивые вопросы

Вы обязаны ответить, если инспектор составляет протокол об административном правонарушении, в котором есть соответствующая графа «место работы».

Вы не обязаны отвечать, если вопрос задается в ходе задушевной «беседы», главная цель которой — выяснить ваш статус и прикинуть вашу «платежеспособность». С чиновником или адвокатом недобросовестный сотрудник распрощается быстро. А вот водителя-экспедитора, для которого автомобиль — источник заработка, попробует «раскрутить по полной».

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Мнение эксперта

Есть универсальный ответ

— Ответственность за недостоверный ответ действующим законодательством не предусмотрена. Как правило, водители, не желающие отвечать на такой вопрос, просят поставить в графе «место работы» аббревиатуру ВНР — «временно не работаю». Можно сослаться на ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Вопрос 2: «Нарушаем?»

Категория: незаконный вопрос

Обычно, чем опытнее водитель, тем хуже он помнит ПДД (и часто руководствуется принципом «инспектор отвернулся — значит, можно»). На это и рассчитывают некоторые сотрудники полиции, устраивая автомобилистам экспресс-тест на знание Правил.

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Во-первых, вопрос о вероятном нарушении застает водителя врасплох — самое время пригласить его в патрульный автомобиль для дальнейшей «обработки».

А если водитель сам «озвучит» мнимое нарушение, недобросовестному инспектору даже не придется включать фантазию. Не помогайте ему: экзамен в автошколе вы уже сдали и повторно сдавать его инспектору не обязаны.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Назвать нарушение должен сам сотрудник ГИБДД

— Если инспектор выявил некое нарушение, он и сам прекрасно понимает, что вы нарушили. Если же причина остановки не связана с нарушением, в вопросе присутствует коррупционная составляющая — иначе зачем инспектор говорит о нарушениях? На месте водителя я бы задал сотруднику ДПС встречный вопрос: «А как вы считаете?» или: «Вы установили нарушение?».

Вопрос 3: «Куда направляетесь?»

Категория: законные и обоснованные вопросы

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Ежедневно ответ на такой вопрос дает возможность «прокормиться» отнюдь не единственному сотруднику ГИБДД. Вопрос таит в себе необычайные возможности для «развода». Едете в аэропорт — следовательно, торопитесь и не захотите терять время на процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Вы должны сообщить инспектору ваш маршрут. Но при этом не обязаны сообщать подробности вашей частной жизни, которыми может воспользоваться недобросовестный сотрудник. Например, что едете в мегамолл за подарками для семьи (можно сделать вывод, что у вас при себе крупная сумма).

Справедливости ради добавим, что не всегда и далеко не все полицейские задают вопрос о пункте назначения с целью поживиться.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Обманывать не стоит

— С моей точки зрения, вопрос правомерный. Маршрут следования водителя является существенным для обеспечения безопасности дорожного движения. Как правило, такой вопрос направлен на предупреждение водителя о сложностях в дорожной ситуации на определенных направлениях и обычно не влечет для него негативных последствий.

Вопрос 4: «Ну и что мы с вами будем делать?»

Категория: незаконный вопрос

В разных вариациях этот вопрос задавали большинству из нас. Пускаясь в философские рассуждения, недобросовестный сотрудник преследует только одну цель — вынудить водителя дать взятку.

Делать этого нельзя! Во-первых, доказать факт вымогательства со стороны инспектора очень сложно. К тому же одно только ваше предложение «решить вопрос на месте» может быть зафиксировано сотрудником полиции, что в дальнейшем послужит основанием для возбуждения уголовного дела. А это уже ч. 1 ст. 291 УК РФ, предусматривающая до 12 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств и суммы взятки.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

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Запомните фразу, которая вас выручит

— Чтобы не попасться на провокацию, ответ должен звучать так: «Все в соответствии с законом». Это универсальный ответ на любые «наводящие» вопросы инспектора. Если вас что-то смущает в диалоге с сотрудником полиции, возьмите на вооружение один простой вопрос: «А это законно?». Диктофон сейчас есть в каждом телефоне, поэтому ваш вопрос наверняка отобьет желание вымогать у вас деньги.

Список фраз, по которым инспектор распознает в вас опытного водителя, найдете тут.

Здесь мы подробно рассказали, на какие нарушения инспектора можно и нужно жаловаться.





Фото на заставке: ТАСС