Штатные медиасистемы китайских авто: странности и крутые фишки

Эксперт «За рулем»: Не всякий китайский смартфон можно подружить с китайским автомобилем!

Как подружить смартфон со штатной медиасистемой Android Auto и CarPlay, подробно рассказано тут. Однако китайцы предпочитают интегрировать в медиасистемы не глобальные протоколы, а свои собственные – CarbitLink, QDLink, AutoDo, CarAuto и другие.

Что между ними общего, а в чем разница? Можно ли использовать привычные приложения с штатными медиасистемами «китайцев»?

CarbitLink, QDLink и другие

До поры нам были знакомы только CarbitLink и QDLink. Однако в последнее время их становится больше. Например, в новейших Geely применяется AutoDo, некоторые Чанганы предлагают подключаться через приложение CarAuto. И это только те, что прошли через мои руки, по факту это не полный перечень.

Стремление плодить различные программы странно, ведь ни одна из них так и не избавилась от глюков. Даже Android Auto и CarPlay. Может, стоит сосредоточить усилия на доводке до идеала хотя бы одного протокола, чем иметь десяток работающих кое-как? Доходит до парадоксального: в зависимости от модели Geely, в медиасистеме стоит CarbitLink, QDLink или AutoDo – никакой унифи­кации!

В отличие от остальных китайских протоколов, QDLink умеет принудительно поворачивать картинку на центральном дисплее. Возможно, это зависит от конкретной машины, но на Belgee X50 (он же Geely Coolray) пропорции навигатора оказываются искаженными. Для глаза заметно, хотя особо не напрягает.

Сходство и различия

У китайских программ есть принципиальное сходство между собой и одновременно отличие от Android Auto и CarPlay.

Плюсы китайских программ

Они «отзеркаливают» экран телефона на штатный дисплей полностью. Пользоваться можно абсолютно всеми приложениями без ограничений.

Минусы китайских программ

Во всех случаях при использовании протокола монитор смартфона должен быть включен.

Имеет значение ориентация, вертикально или горизонтально: аналогичным образом станет отображаться и картинка на бортовой системе машины.

Беспроводное подключение пока не практикуется.

Особенности китайских программ

У каждого протокола есть свои особенности.

CarbitLink и QDLink почему-то не позволяют слушать радио: музыку можно включить только с телефона.

В QDLink есть функция принудительного поворота изображения на случай, если нет возможности пристроить телефон так, чтобы картинка была горизонтальной.

AutoDo адаптирован для работы как с портретной, так и альбомной картинкой.

CarAuto, как и Android Auto, требует наличия встроенных сервисов Google. Для владельцев смартфонов Huawei это плохая новость: синхронизироваться не получится.

Приложение AutoDo в Geely отлично заточено под работу вертикально и горизонтально. Глюков у него больше, чем у аналогов.

Зависит от модели смартфона и от провода

В остальном алгоритм и качество работы примерно одинаковое. Не без глюков, но жить можно. Успех зависит не только от предложенного машиной протокола, влияет и модель смартфона. Сказать заранее, как подружатся автомобиль и гаджет, невозможно. Если оба из Китая, это еще ничего не значит.

Более того, непонятное порой происходит и с проводом. Был у меня случай: машина и телефон китайские, провод оригинальный, с функцией передачи данных (просто зарядный не подойдет), а соединения нет. Штатная система просто не видит, что к ней что-то подключено. Поэтому сюрпризы возможны всякие.

Возможны варианты

Некоторые китайские машины предлагают самый простой для пользователя вариант. Их медиасистемы состоят из двух блоков. Один – заводской, с настройками и управлением функциями автомобиля. Второй – на операционке Android. Можно скачивать любые приложения, насколько позволит объем встроенной памяти. По сути, это обычный планшет или смартфон, только стационарный. Интернет для работы «поставляет» отдельный модем, или же его раздает телефон водителя.

Haval F7 показывает карту встроенного Яндекс Навигатора на центральном дисплее, на приборке и на проекции. Модели Chery умеют то же самое, но функционал их системы гораздо скромнее, а работает она хуже.

Ну а ведущие игроки нынешнего российского рынка – Haval и Chery – начали интегрировать в штатные системы Яндекс Карты и другие популярные онлайн-сервисы. Делают они это по-разному.

В Хавейлы встроен именно всем знакомый навигатор Яндекса со всеми настройками и функциями. Новая система пока стоит только на кроссовере F7. Работает в целом неплохо, без явных раздражителей.

У Chery от Яндекса лишь оболочка. Система поиска иная, настроек – кот наплакал. И сбои нередки. Учитывая широту модельного ряда концерна в России и объемы продаж, надеемся, работу отладят.

Выводы

Способов перенести нужные приложения на штатный дисплей автомобиля множество. Выбирать в рамках одной машины не приходится: что предусмотрел производитель, с тем и станете жить. Однако перед покупкой будет нелишне узнать, какие возможности есть в приглянувшейся модели. А в идеале – и попробовать подключиться.

Многочисленные фирмы по тюнингу готовы предложить варианты доработки медиасистемы под вкусы и потребности. Вот только придется заплатить сверх и без того высокой цены на автомобиль.