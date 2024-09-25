Китайцы вновь удивили технологиями: тест Jaecoo J8
Вы заметили, что нас почти перестали удивлять новые автомобили? Потому что глобализация и унификация. У всех всё примерно одинаково. Обсуждаем внешность, количество экранов в салоне, прострочку на сиденьях...
А интересных с инженерной точки зрения машин мало – и становится еще меньше. Невыгодно вкладываться в сложные технические системы – кто оценит? А вот Jaecoo J8 – удивил.
30 лет назад
В переводе с английского термин torque vectoring означает управление вектором тяги. Сугубо авиационный термин вполне применим и в автомобилестроении.
Начали, конечно же, японцы. В 1996 году практически одновременно компании Mitsubishi и Honda предложили свои новаторские разработки – когда специальные приводы позволяли раскручивать отдельно заднее (Mitsubishi) или переднее (Honda) колесо, заставляя машину активнее ввинчиваться в поворот.
Гениальную идею быстро распробовали. По этому же пути пошли BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Nissan, Toyota… А уж когда появились электромобили с электромотором на каждом колесе, над управляемым вектором тяги начали работать практически все.
Китайские компании до сей поры такими конструкциями нас не радовали – во всяком случае, на российском рынке и применительно к бензиновым автомобилям. Jaecoo J8 Supreme-V с системой Torque Vectoring – первый среди себе подобных из числа официально поставляемых на наш рынок.
Две муфты
Технически всё реализовано довольно просто – хотя в кажущейся простоте и заключается инженерная гениальность. В заднем редукторе нет дифференциала – момент раздает налево и направо обычный угловой редуктор. А уже за ними размещены многодисковые муфты с электронно-механическим управлением – слева и справа.
Когда муфты разомкнуты, на задние колеса крутящий момент практически не передается. Но когда муфта замыкается полностью, весь момент может передаваться на соответствующее колесо.
Возможные варианты: если тяга передается только на правое колесо, машина стремится активнее уйти в левый поворот, если на левое – то в правый поворот. А если на оба колеса сразу, то – полный вперед!
Судить надо строго
Строго говоря, подобная схема не является на 100% управляемым вектором тяги. Потому что – в отличие от боевых спортивных машин – здесь нет специального принудительного привода, который может раскрутить нужное колесо быстрее остальных. Не давишь на газ – нет крутящего момента.
Но ведь J8 – не спорткар. Как и другие машины, на которых реализован «гражданский» torque vectoring. Главное – не быстрее доехать до финиша раллийной трассы, а безопаснее пройти поворот и увереннее преодолеть скользкое место или выбраться из снежного плена.
На троих
Проверить работу системы просто – с помощью наших роликовых платформ, которые имитируют нулевое сцепление – словно колеса стоят на голом льду. Не будем мелочиться: сразу ставим три платформы – под оба передних колеса и под одно заднее.
С подобной задачей справляются немногие машины. Но J8 – справился.
Мы пробовали разные варианты: оставляли на асфальте только левое или только правое заднее колесо. Я трогался и в стандартном режиме работы трансмиссии, и в спортивном, и в снежном. Каждый раз J8 съезжал с платформ. Значит, и с диагональным вывешиванием он справится, и в скользкую горку тронется.
А в быстрых поворотах под полный газ J8 и в самом деле активно доворачивает. На сухом асфальте не совсем понятно, что превалирует – настройка подвески с активными стабилизаторами или помощь торк-векторинга. Но едет машина интересно. Надо зимой попробовать.
Брать или нет
J8 Supreme-V с торк-векторингом стоит примерно на 300 тысяч рублей дороже машины с обычным задним дифференциалом. Если любите активную езду, если часто ездите по очень скользким дорогам – доплатите. Дело не в скорости прохождения поворота, а в уверенности. В безопасности.
Jaecoo J8 Supreme-V
- Длина / ширина / высота / база 4820 / 1930 / 1710 / 2820 мм
- Объем багажника 717–2021 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 183 кВт / 249 л. с. при 5500 об/мин, 385 Н·м при 1750-4000 об/мин
- Снаряженная масса 1929 кг
- Максимальная скорость 205 км/ч
- Время разгона 0–100 км/ч 8,5 с
- Трансмиссия полный привод, Р7
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
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