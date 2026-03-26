Популярный китайский автобренд объяснил резкое падение продаж в России

Почему продажи автомобилей Soueast снизились в РФ: в компании дали ответ

В компании Soueast опровергли связь между снижением продаж в России и падением спроса. Как пояснили в пресс-службе бренда, сокращение реализации в начале 2026 года объясняется исключительно объемами поставок дилерам.

Согласно данным «Автостата», в январе–феврале 2026 года в России было зарегистрировано 76 новых автомобилей Soueast – в 4,5 раза меньше, чем годом ранее (354 ед.). При этом ни одна машина 2026 года выпуска в этот период не была продана.

В китайской компании уточнили, что в начале года дилеры распродавали остатки автомобилей 2025 года.

«В марте текущего года началась отгрузка российским дилерам автомобилей 2026 года производства, в связи с этим мы ожидаем возобновления роста продаж, соразмерного с объемами поставок в дилерскую сеть», – сообщили в пресс-службе.

Параллельно бренд продолжает расширять присутствие в России. Весной стартуют продажи кроссовера Soueast S06 – третьей и самой компактной модели в линейке. В компании надеются, что новинка поможет увеличить потребительский спрос и укрепить позиции марки на российском рынке.

