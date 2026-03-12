Стильный, с богатым оснащением: в России появится новый кроссовер

Марка Soueast начнет продажи нового кроссовера S06 в России весной 2026 года

Китайский автомобильный бренд Soueast объявил о скором расширении своего присутствия в России. Уже этой весной дилерские центры марки пополнит новый компактный городской кроссовер – модель Soueast S06.

Soueast S06

Новинка получила выразительный дизайн: передняя часть с узнаваемой оптикой, строгие линии по бокам кузова и скульптурные колесные арки, придающие автомобилю уверенный вид.

Внутри создатели сделали акцент на эргономике и практичности. Интерьер S06 оснащается удобными сенсорными экранами, а для мелочей предусмотрено 32 отделения для хранения. Отделка выполнена из высококачественных материалов, что должно обеспечить комфорт как водителю, так и пассажирам.

Soueast S06

Официальные цены и комплектации для российского рынка производитель пообещал объявить ближе к старту продаж.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

«За рулем» можно читать и в MAX