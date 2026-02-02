Самый дешевый кроссовер «дочки» Chery подорожал: известны цены

Марка Soueast подняла цены на кроссовер S07 на 100 тыс. рублей

В январе в России цена на Soueast S07 заметно изменилась. Бренд, принадлежащий Chery, обновил прайс-листы на среднеразмерный пятиместный кроссовер. Теперь базовая комплектация с передним приводом исчезла из официального предложения, а две версии с полным приводом подорожали на 100 тысяч рублей, что составляет около 3% роста.

Исчезновение переднеприводного варианта не стало сюрпризом для тех, кто следит за ценами: в начале месяца именно эта комплектация Comfort поднималась в цене сразу на 300 тысяч рублей, а её полноприводный вариант в то же время пропадал из прайс-листа. Сейчас же комплектация Comfort с полным приводом снова доступна, но уже с ценником выше на 100 тысяч рублей по сравнению с декабрём. Топовый вариант Premium с полным приводом также прибавил в стоимости на такую же сумму.

Сейчас в России Soueast S07 представлен только в версиях с полным приводом. Комплектации и цены выглядят так:

Comfort 4WD – 3 399 000 рублей (+100 000 рублей)

Premium 4WD – 3 549 000 рублей (+100 000 рублей)

Под капотом обеих оставшихся версий располагается турбированный двигатель объёмом 1,6 литра, выдающий 186 лошадиных сил, сочетающийся с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее у переднеприводных моделей стоял более мощный мотор на 190 сил из того же семейства, но в паре с семиступенчатой роботизированной КПП. Сейчас эти варианты исключены из российского предложения, сосредотачивая внимание на полноприводных модификациях.

