Сборка автомобилей новой марки началась в России

В России на заводе «Автотор» запустили сборку автомобилей марки Deepal

На калининградском автозаводе «Автотор» приступили к выпуску китайских автомобилей марки Deepal, которая принадлежит концерну Changan.

Deepal G318

Первой в серию запустили модель Deepal G318 – кроссовер с характерным угловатым кузовом и гибридной силовой установкой последовательного типа. Эта система обеспечивает пробег свыше 1000 км без необходимости подзарядки или дозаправки. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 185 км/ч. Его габариты: длина составляет 5010 мм, колесная база – 2880 мм, клиренс – 210 мм.

В текущем году на том же заводе планируют начать сборку модели Deepal S07, дизайн которой разработал известный итальянский специалист Бертран Бах. Этот кроссовер также оснащен последовательным гибридом с дальностью хода больше 1000 км.

Deepal G318

Размеры автомобиля: длина 4750 мм, расстояние между осями 2900 мм, а клиренс равен 175 мм. По данным производителя, Deepal S07 ускоряется до «сотни» примерно за 7 секунд.

