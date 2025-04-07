4х4, блокировки, интересная цена – новый кроссовер едет в РФ

Первые кроссоверы Deepal G318 прибыли в Россию для сертификации

Кроссоверы Deepal G318 доставлены в Россию для прохождения сертификации – пару новых автомоблей заметили на автовозе в Москве. Модель должна официально выйти на российский авторынок уже в 2025 году, равно как и еще одна модель бренда, Deepal S07.

Deepal G318 – крупный автомобиль, по размерам сопоставимый с Land Cruiser Prado 250. Кузов несущий, около 99% элементов – из высокопрочной стали. Силовая установка – последовательный подзаряжаемый гибрид (PHEV), ДВС тут работает как «удлинитель хода», обеспечиваемого электродвигателями и батареей.

Deepal G318

В базовом исполнении машина заднеприводная, с развивающим 252 л.с. электромотором на задней оси, а 1,5-литровый ДВС заряжает батарею емкостью 19 или 35 кВт·ч, которой хватает на 100 или 190 км соответственно. Топ-версии – полноприводные, отдача силовой установки составляет 430 л.с.

Внедорожный арсенал для кроссовера вполне солидный. Заявленный дорожный просвет – 210 мм, есть функция «танкового разворота», а также «ползущий режим» для бездорожья. Также в списке оснащения – пневматическая подвеска, амортизаторы CDC, электромагнитные блокировки межосевого и заднего дифференциалов, круговой обзор с «прозрачным капотом», система активного шумоподавления, мультимедиа с караоке.

Deepal – это суббренд Чангана, и, в противовес дорогому и высокотехнологичному Avatr, также входящему в орбиту Changan, модели этой марки задуманы как машины с хорошим соотношением цены и качества. Название Deepal используется для внешних рынков, а в Китае автомобили продаются с 2022 года под маркой Shenlan. Кроссовер G318 стоит в Поднебесной от 176 до 318 тысяч юаней, это около 2,38-4,29 млн рублей. О российских комплектациях и ценаз информации пока нет.

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Источник: Российская газета