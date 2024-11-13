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От 1,6 млн рублей: Changan запустит еще одну марку в России

Компания Changan планирует вывести на российский рынок бренд Deepal

Компания Changan планирует вывести на рынок РФ ещё один бренд под названием Deepal. По данным источника в дилерском сообществе, это может произойти в первой половине 2025 года.

Логотип Deepal
Логотип Deepal
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бренд Deepal (он же Shenlan) появился в 2022 году и, в отличие от роскошных и дорогих моделей Avatr, предлагает покупателям сочетание высокого качества и привлекательной цены. Так, среднеразмерный кроссовер Shenlan S07,продается с гибридной и электрической силовыми установками и в Китае стоит 150-208 тысяч юаней (2,02-2,81 млн рублей).

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В линейку Deepal входят кроссовер S05 (гибрид/электро) по цене 120-150 тысяч юаней (1,62-2,02 млн рублей), лифтбек SL03 (гибрид/электро) за 120-210 тысяч юаней (1,62-2,83 млн рублей), лифтбек L07, также представленный в виде электрокара и гибрида, по цене 152-174 тысячи юаней (2,05-2,35 млн рублей). Есть в линейке и внедорожник G318 по цене 176-318 тысяч юаней (2,38-4,29 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS | Depositphotos
Количество просмотров 320
13.11.2024 
Фото:Zuma\TASS | Depositphotos
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