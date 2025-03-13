Новый автобренд Deepal выйдет на российский рынок: что об этом известно

Китайская марка Deepal выведет на рынок России кроссовер S07

Китайская марка Deepal, входящая в концерн Changan, выйдет на российский авторынок. Ее первой моделью станет гибридный кроссовер S07. Предположительно, продажи новинки в РФ стартуют в первой половине 2025 года.

Кроссовер Deepal S07 уже ввезли в Россию для сертификации. Это версия S07 с последовательным гибридом, она оснащается 1,5-литровым ДВС, выступающим в качестве генератора, и электродвигателем на задней оси мощностью 238 л.с. В КНР Deepal S07 2025 г. в. оснащается двумя вариантами аккумулятора: емкостью 31,7 и 39 кВт⋅ч. Запас хода на электричестве составляет 215-285 км.

Длина автомобиля равна 4750 мм при колесной базе 2900 мм. Управление функциями в основном осуществляется через 15,6-дюймовый дисплей.

Deepal S07

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

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Источник: «Китайские автомобили»