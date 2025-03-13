#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Deepal S07
13 марта
Новый автобренд Deepal выйдет на российский рынок: что об этом известно
Китайская марка Deepal выведет на рынок России...
Уравнять все автомобили в цене: эксперт о выходе авторынка РФ из стагнации
13 марта
Уравнять все автомобили в цене: эксперт о выходе авторынка РФ из стагнации
Эксперт Ольховский назвал меры, способные...
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
13 марта
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
Синоптик Вильфанд: В марте автомобилистам не...

Новый автобренд Deepal выйдет на российский рынок: что об этом известно

Китайская марка Deepal выведет на рынок России кроссовер S07

Китайская марка Deepal, входящая в концерн Changan, выйдет на российский авторынок. Ее первой моделью станет гибридный кроссовер S07. Предположительно, продажи новинки в РФ стартуют в первой половине 2025 года.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Кроссовер Deepal S07 уже ввезли в Россию для сертификации. Это версия S07 с последовательным гибридом, она оснащается 1,5-литровым ДВС, выступающим в качестве генератора, и электродвигателем на задней оси мощностью 238 л.с. В КНР Deepal S07 2025 г. в. оснащается двумя вариантами аккумулятора: емкостью 31,7 и 39 кВт⋅ч. Запас хода на электричестве составляет 215-285 км.

Длина автомобиля равна 4750 мм при колесной базе 2900 мм. Управление функциями в основном осуществляется через 15,6-дюймовый дисплей.

Deepal S07
Deepal S07

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: «Китайские автомобили»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Deepal
13.03.2025 
Фото:Deepal
Поделиться:
Оцените материал:
0