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Названы самые дешевые китайские кроссоверы

Топ-10 самых дешевых китайских кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» назвал 10 самых доступных китайских кроссоверов в РФ.

На первой строчке оказался Livan X3 Pro по цене 1,56 млн рублей.

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Кроссовер JAC JS3 2024 г. в. в начальной комплектации Comfort сегодня можно купить за 1,64 млн рублей. Далее следует BAIC X35 калининградской сборки со стартовой ценой 1,65 млн рублей.

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В десятку самых дешевых китайских кроссоверов в России вошли также SWM G05 Pro (1,68 млн рублей), SWM G01F (1,8 млн рублей), Haval Jolion (1,85 млн рублей), Haval M6 (1,88 млн рублей), SWM G01 (1,89 млн рублей), Bestune T77 (1,9 млн рублей) и Dongfeng 580 (1,95 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
10.03.2025 
Фото:Depositphotos
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