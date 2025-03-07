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Китайцам придется снижать цены или уходить из РФ: эксперт о возвращении «европейцев»

Эксперт Сажин: Авторынок РФ перенасыщен, а россияне ждут «европейцев»

Возвращение зарубежных автобрендов если и состоится, то не в краткосрочной перспективе, авторынок России перенасыщен и дилеры не готовы предоставлять большие скидки из-за низкой маржи. При этом россияне намерены ждать возвращения «европейцев» столько времени, сколько потребуется для стабилизации политической обстановки. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

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«Те, кто хотел купить машину, сделали это заранее, до повышения кредитных ставок и утилизационных сборов. Теперь рынок перенасыщен новыми автомобилями, склады переполнены. Производители не могут продавать машины себе в убыток – им нужна прибыль, чтобы развивать производство и выполнять кредитные обязательства», – объясняет эксперт.

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По мнению Сажина, китайских производителей в скором времени ждет жесткая конкуренция. На этом фоне китайцам придется или снижать цены, или покинуть рынок РФ. Что касается возвращения зарубежных брендов, вряд ли они смогут дешево выкупить брошенные производства, потому что они все уже перепрофилированы, констатирует Сажин.

«Тем не менее, первые сигналы о возвращении крупных брендов уже появляются. Например, Toyota начала искать пути обратно на рынок. Но когда это произойдет – остается вопросом», – подчеркивает эксперт.

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Иностранцам придется выкупать свои производственные мощности за большие деньги или строить заново с нуля, а на это уйдут годы, отмечает эксперт. К тому же высокопрофессиональные специалисты, брошенные брендами во время их ухода с российского рынка, вряд ли захотят снова работать на тех, кто оставил их без работы и зарплаты, подытожил Сажин.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
07.03.2025 
Фото:Depositphotos
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