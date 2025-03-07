В марте машины продолжат продавать с дисконтом на фоне затоваривания складов

Эксперт Сафонова: Из-за переполненных складов авто будут предлагать со скидками

В начале 2025 года продажи новых автомобилей, в целом, находились на неплохом для этого месяца уровне, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 9%, до 90 813 тыс. экземпляров, по информации АЕБ.

Основной причиной довольно хороших продаж стало появление более выгодных предложений из-за затоваривания складов.

В феврале в целом всё на рынке осталось по-прежнему. Что будет с ценами на автомобили в марте, рассказала управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафонова. По ее мнению, в марте ситуация кардинально не изменится.

Комментарий эксперта

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– В связи с тем, что у многих дилеров сейчас заполнены стоки и склады на несколько месяцев вперед, содержать которые (включая вложение свободных или кредитных средств в эти товарные запасы) дороже, чем продавать с минимальной маржой, скорее всего, мы будем наблюдать некоторое снижение розничной цены для потребителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.