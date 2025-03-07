#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В марте машины продолжат продавать с дисконтом на фоне затоваривания складов
7 марта
В марте машины продолжат продавать с дисконтом на фоне затоваривания складов
Эксперт Сафонова: Из-за переполненных складов...
Расходимся: в МВД опровергли планы о введении штрафа за превышение средней скорости
7 марта
Расходимся: в МВД опровергли планы о введении штрафа за превышение средней скорости
Волк: В МВД принципиально не согласны со...
Как торговаться при покупке автомобиля: 7 главных правил
7 марта
Как торговаться при покупке автомобиля: 7 главных правил
«За рулем» рассказал, какие приемы помогут...

В марте машины продолжат продавать с дисконтом на фоне затоваривания складов

Эксперт Сафонова: Из-за переполненных складов авто будут предлагать со скидками

В начале 2025 года продажи новых автомобилей, в целом, находились на неплохом для этого месяца уровне, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 9%, до 90 813 тыс. экземпляров, по информации АЕБ.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Основной причиной довольно хороших продаж стало появление более выгодных предложений из-за затоваривания складов.

В феврале в целом всё на рынке осталось по-прежнему. Что будет с ценами на автомобили в марте, рассказала управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафонова. По ее мнению, в марте ситуация кардинально не изменится.

Комментарий эксперта

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– В связи с тем, что у многих дилеров сейчас заполнены стоки и склады на несколько месяцев вперед, содержать которые (включая вложение свободных или кредитных средств в эти товарные запасы) дороже, чем продавать с минимальной маржой, скорее всего, мы будем наблюдать некоторое снижение розничной цены для потребителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0