Новинки Changan 2025: они приедут в Россию

Эксперт Милешкин рассказал о моделях Deepal и новом Changan CS75 Plus

Марка Changan продала за прошлый год в России больше 100 тысяч машин. Вместе с Geely, Chery и Haval они сформировали по этому показателю «большую китайскую четверку» нашего рынка. Вот только трое соперников могли приплюсовать к своим успехам продажи многочисленных суббрендов, а Changan до последнего времени был представлен у нас в одиночестве. Сейчас ситуацию начали исправлять. Запущен электрический Avatr, на этот же год запланирован запуск гибридных моделей Deepal.

С ними мы познакомились на родине головной марки – в Чунцине. Хотя теперь эти новинки правильнее называть потенциальными: падение продаж и другие негативные факторы российского рынка заставляют задуматься о пересмотре планов.

Хочется верить, что новой медиасистеме высокие сборы и процентные ставки появиться у нас не помешают. Китайцы обещают интеграцию популярных в России онлайн-сервисов и переработанный интерфейс. То, что нужно! Потому что нынешние модели Changan могут предложить в лучшем случае русификацию, да и ту с огрехами.

Deepal S07

Первой моделью марки Deepal в России станет кроссовер S07. Его сертификация подходит к концу. Правда, вряд ли сбудется изначальный план запустить бренд в первой половине года.

«Семерка» – машина крупная: длина 4750 мм, база 2900 мм. За дизайн отвечал итальянец Бертран Бах. Быть может, поэтому в облике не обошлось без мотивов Lamborghini Urus.

Необычностей хватает. Под фарами есть анимированные LED-панели. Комбинации приборов нет никакой, вместо нее – проекция на стекло. Нет и традиционных внутренних ручек открывания дверей, и физических кнопок. Зато есть дисплей для пассажира – в противосолнечном козырьке.

В Китае модель бывает электрической и гибридной, для нас готовят второй вариант. Двигатель 1.5 напрямую с колесами не связан, его дело – заряжать тяговую батарею. В зависимости от ее емкости запас хода на электричестве – 215 или 285 км. Единственный электромотор стоит сзади. Он выдает 238 сил, что в сочетании с задним приводом обещает драйверский характер.

И это отнюдь не теоретические домыслы. Дело в том, что на Шанхайском автосалоне дебютировала Mazda EZ‑60. Она представляет собой Deepal S07 с другими кузовными панелями и интерьером, но с той же техникой. Mazda знает толк в ездовых настройках и «никакую» машину за основу не взяла бы.

Deepal G318

Ждем в России и брутальный Deepal G318. Индекс позаимствовали у живописной трассы между Сычуанем и Тибетом. Технически это кроссовер с несущим кузовом, однако внешний антураж указывает на неплохие внедорожные качества.

Правда, с образом не вяжутся внешние дверные ручки с электроприводом, отсутствие внутренних (вместо них клавиши) и «подрезанный» по нижней хорде руль. Зато с остальным полный порядок. Готов даже набор фирменных аксессуаров, включая «люстру» на крыше.

Длина чуть выходит за пять метров, но это с учетом запаски на пятой двери. Салон пятиместный, на объем багажника грех жаловаться. Постоянный клиренс вне зависимости от нагрузки и его увеличение в сложных условиях обеспечивает пневмоподвеска.

G318 – последовательный гибрид, у которого 150‑сильный турбомотор 1.5 работает как генератор. В базовой комплектации машина заднеприводная. За доплату поставят второй электромотор, а мощность вырастет с 252 до 430 сил. В Китае также можно выбирать из двух вариантов тяговой батареи, с которыми запас хода на электротяге варьируется от 100 до 190 км.

Какие спецификации предложат в России, пока обсуждать преждевременно. При прямом пересчете по курсу Deepal G318 стоит у себя на родине 2–2,6 млн рублей. В нынешних обстоятельствах цену для нас можно смело умножать на два.

Changan CS75 Plus

Чуть раньше, чем в России появилась третья итерация кроссовера Changan CS75 Plus, в Китае начала продаваться четвертая. По дизайну она совсем иная, ближе к стильным моделям из линейки Uni. Особенно это заметно по оформлению фар и решетки радиатора. Интересно, что у себя на родине машина продается с выдвижными дверными ручками, а к нам планируют поставлять с традиционными.

Российский дебют CS75 Plus пока значится в плане марки на конец лета.

В китайской гамме CS75 Plus два мотора. Полуторалитровый выдает 192 л. с. Он, как уверяют, новый, хотя мощнее прежнего всего на 4 «лошади». Двухлитровый тот же, что применяется сейчас, 233‑сильный. Оба работают с 8‑ступенчатым автоматом Aisin. Второй интересный факт о машине: в Китае у нее по-прежнему нет полного привода, а для России его обещают.

На тесноту не приходится жаловаться и в актуальной для нас версии, а новый кроссовер больше на 60 мм в длину и на 90 мм по колесной базе. Кластер из трех дисплеев напоминает по форме мерседесовский.