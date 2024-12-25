233 л. с., новый автомат Aisin — проверили паркетник бездорожьем и удивились

Changan CS75 Plus обновился и получил два мотора на выбор вместо одного

Сколько обновлений может пройти у модели, появившейся в 2019 году? Changan CS75 Plus вышел на домашний рынок уже в четвертом варианте. Мы отстаем: у нас он переходит из второй итерации в третью.

Китайцы говорят – новое поколение, хотя по факту – рестайлинг. Но всё равно, освежать машину почти каждый год – это непривычно. Как потом подбирать запчасти?

Не отличишь

Внешне машина изменилась незначительно. В основном, прошлись по оптике: спереди и сзади добавили светящиеся светодиодные перемычки. В профиль отличить уходящий CS75 от нового вообще нереально. Разве что по сокращенной цветовой гамме: единственный яркий цвет – синий – убрали, оставив белый, черный да два оттенка серого.

Нет яркости и в салоне. На рекламных проспектах CS75 Plus щеголяет красной и бежевой отделкой – а у нас будет продаваться только с черно-серым интерьером. Маркетологи говорят, что не ценит российский покупатель необычные цветовые решения.

Changan CS75 Plus 2.0. Фары светят неплохо, но в поворотах не хватает угла освещения: традиционно для «китайцев» никакой подсветки не предусмотрено. Датчик дождя прежде входил в базовое оснащение, а теперь появляется только во второй комплектации.

Два мотора

Вместо одного двигателя теперь два на выбор. Турбомотор 1.5 прибавил со 167 до 188 сил. Компанию ему составил двигатель 2.0 отдачей 233 л. с. Это модернизированная версия агрегата, знакомого по другим моделям марки, где он выдает 224-226 «лошадей».

Однако полный привод так и не появился, и Changan CS75 Plus теперь один из самых мощных переднеприводников на российском рынке. На такой машине я и поездил.

Турбомотор 1.5 (фото слева), двигатель 2.0 (фото справа).

И гидроавтомат

Едет бодро, но в заявленные 233 силы как-то не верится. Равно как и в 7,8 с до сотни. Если будете примеряться к машине, постарайтесь опробовать обе модификации – подозреваю, что базовая окажется не сильно медленнее. Сэкономите и при покупке, и на содержании.

Вместе с моторами сменили и коробку передач – с 6‑ступенчатой на 8‑ступенчатую. Как и прежде, это классический автомат Aisin. Хороший аргумент в пользу Чангана, ведь большинство конкурентов – с преселективными роботами. По факту – мягкие переключения, отсутствие задержек на старте. Да и к надежности вопросов нет. Такая коробка сдюжит и на рамном внедорожнике, а тут всего лишь переднеприводный кроссовер.

По грунту – можно

Поездил я вволю: серпантины Приэльбрусья, несколько десятков километров грунтовки… С последними машина справилась на удивление уверенно. Отсутствие металлической защиты двигателя заставляло осторожничать, однако 190 мм клиренса хватило, чтобы ничего нигде не зацепить. Хоть и монопривод, но пробраться на полянку для семейного пикника ему по силам.

У приборки три дизайна, включая приближенный к классическому.

Подвеска по-кроссоверному короткоходная. Но вот сюрприз: позволяет уверенно и быстро ехать по грунтовым и гравийным дорогам. Конечно, в рамках разумного. Грубо она отрабатывает только при большом ходе на отбой – например, при съезде с высоких «лежачих полицейских». Шумоизоляция хороша вне зависимости от типа покрытия.

Интерьер серьезно переработан, хотя стилистика не изменилась. В частности, убрали козырек над цифровой приборкой. Клавиша аварийки стала сенсорной – это плохо.

Кресла с интегрированными подголовниками удобны. На водительском регулируется поясничный подпор в четырех направлениях. Сзади – ровный пол и возможность устроиться полулежа, отрегулировав спинку.

На ровных дорогах проблем с тормозами я не заметил. Не было их и на серпантинах. Но это – у меня. А коллеги жаловались на снижение эффективности, хотя ездили без фанатизма. Потенциальным покупателям из регионов с горными дорогами это следует иметь в виду.

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Changan CS75 Plus в России предложат в трех вариантах. В базовой комплектации есть почти всё, включая набор систем активной безопасности и проекционный дисплей, которого до рестайлинга не было.

Две старшие версии меняют мотор 1.5 на 2.0 и добавляют мелочи по оснащению. Правда, среди них почему-то оказался датчик дождя. На старте продаж из зимних опций есть обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Чуть позже добавят «теплые» задние сиденья, руль и лобовое стекло. Если хотят закрепиться в России – без этого никак.

CS75 Plus не относится к стильной линейке Uni, но смелыми решениями не обделен.

Мощный двигатель, богатое оснащение Отсутствие полного привода, небрежная русификация медиасистемы

Changan CS75 Plus 2.0

Длина / ширина / высота / база 4710 / 1865 / 1710 / 2710 мм

4710 / 1865 / 1710 / 2710 мм Объем багажника 620 л

620 л Снаряженная масса 1610 кг

1610 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 171 кВт / 233 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3300 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 171 кВт / 233 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900–3300 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,8 c

7,8 c Максимальная скорость 196 км/ч

196 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 58 л

АИ‑92 / 58 л Расход топлива в смешанном цикле 7,9 л / 100 км

7,9 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А8