Мощный просторный кроссовер с японской АКП Aisin уже у дилеров: известна цена

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В России кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать дилерам

Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать дилерам в России. Автомобиль предлагается с двумя силовыми агрегатами и в трех комплектациях.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

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В базе он будет оснащен турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм., 8-ступенчатой АКП Aisin. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

В начальной комплектации у машины шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамная крыша, набор систем активной безопасности и многое другое. Стоимость начальной комплектации стартует от 3,54 млн рублей.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 10
26.11.2024 
Фото:Changan
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