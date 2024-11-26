Мощный просторный кроссовер с японской АКП Aisin уже у дилеров: известна цена

В России кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать дилерам

Кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать дилерам в России. Автомобиль предлагается с двумя силовыми агрегатами и в трех комплектациях.

Changan CS75 Plus

В базе он будет оснащен турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм., 8-ступенчатой АКП Aisin. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

В начальной комплектации у машины шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамная крыша, набор систем активной безопасности и многое другое. Стоимость начальной комплектации стартует от 3,54 млн рублей.

Changan CS75 Plus

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Источник: «Автостат»