Новый Changan CS75 Plus едет в Россию — вот что о нем известно

Актуальный дизайн, технологичный интерьер, широкий спектр ассистентов… И интересный мотор!

Бьющий все рекорды по длине модельного ряда Changan анонсировал кроссовер CS75 Plus, который станет уже 14-й моделью бренда в России. Известный у нас предшественник под именем CS75 выпускался с 2013 года, в 2020 году прошел рестайлинг, и вот, наконец, новое поколение.

Китайская новинка чуть крупнее Toyota RAV4 (в длину – 4700 мм против 4600 мм), а под капотом у нее скрывается 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 178 л.с. и 265 Нм и работающий в паре с 6-ступенчатой АКП Aisin. Цифра разгона до 100 км/ч не называется, известна лишь максималка: 196 км/ч.

Привод – только передний. При этом подвеска – независимая «по кругу»: передняя McPherson, задняя многорычажная. Обещается светодиодная оптика, высокое качество интерьера и широкий спектр электронных ассистентов.

Осталось дождаться объявления цен и комплектаций. Предшественник новой модели, CS75 FL стоит сейчас от 2 410 000 рублей.

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Источник и фото: Changan