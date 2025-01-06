Только плановое обслуживание? Разобрались, ломается ли 75-й Чанган
Среднеразмерный кроссовер по габаритам немного больше Тойоты RAV4. Полного привода не бывает – типичный городской паркетник. Но с достойным клиренсом 185-190 мм.
Не запутаться в поколениях – почти неразрешимая задача. Первый Changan CS75 (без слова Plus) поступил в продажу в 2017 году. В 2019-м появилось второе поколение с названием CS75 Plus – и до 2023 года их продавали одновременно.
Сегодня дилеры предлагают и Plus, и его очередное поколение – сейчас производитель обозначает его как Plus New, формально оно уже четвертое!
Третье поколение «уложилось» в диапазон 2023-2024, и его логичнее считать вторым рестайлингом второго поколения (первый прошел в 2021 году).
Речь пойдет обо всех CS75 Plus периода 2019-2024 годов – в целом, это один и тот же автомобиль, и остатки новых машин еще есть в продаже у дилеров.
Средний годовой пробег машин в собственности у россиян оценивают в 18-19 тысяч. Это объясняет, почему CS75 Plus с пробегами выше 100 тысяч км на вторичке почти нет.
Из-за малых пробегов пока не получится судить о ресурсе двигателя и трансмиссии. А половина проданных машин все еще на гарантии, так что основной источник сведений об их качествах и недостатках – отзывы владельцев.
Плюсы Changan CS75 Plus
Наивысшую удовлетворенность у владельцев вызывают комфортный салон, большой багажник и работа автоматической трансмиссии.
Отсутствие жалоб на коррозию тоже можно причислить к достоинствам. Хотя лакокрасочное покрытие тонкое и сколы образуются легко, но, как отмечают, не до металла, а до грунта. Вместе с тем защита со стороны днища не вполне полноценная, и профессионалы советуют дополнительный антикор.
Подвеску не хвалят и не ругают, из чего делаем вывод, что она соответствует ожиданиям. Кстати, сзади здесь установлена не простецкая балка, а многорычажная подвеска.
Минусы Changan CS75 Plus
Набор недостатков невелик. Единственное распространенное нарекание – слабая шумоизоляция.
Остальное сводится к недовольству по поводу нехватки некоторых «плюшек». Владельцам непонятно, почему при общем богатстве оснащения нет, например, подогрева ветрового стекла, руля, задних сидений и нет электропривода багажника. Защиты картера тоже нет.
Расход топлива вызывает как позитивные, так и негативные эмоции. Одни считают, что 10-13 л на 100 км – слишком много, а другие уверены, что расход невелик. Думается, тут все зависит от того, где и как ездить. В городских пробках несложно и 14-15 литров сжечь, а на загородной трассе можно уложиться и в 8-9 литров.
С запчастями, судя по всему, ситуация нормальная. С ценами на них – не вполне. Многим они кажутся неоправданно дорогими.
Главные агрегаты Changan CS75 Plus
Двухлитровый мотор (233 л.с.) попадал к нам неофициально – в основном, на кроссоверах с пробегом с китайского рынка. И на вторичке таких машин ничтожно мало.
Выбор сводится к двум агрегатам объемом 1,5 литра. Это JL476ZQCF (178 л.с.) и JL473ZQ7 (188, 181 л.с.). Второй пришел на смену первому при рестайлинге 2022 года.
По геометрии они разные – диаметры цилиндра и ходы поршня не совпадают. По идеологии – очень схожие: алюминиевый блок с чугунными гильзами, прямой впрыск, турбонаддув, фазорегуляторы на впуске и выпуске, гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ. Ресурс оценивают в 250 тысяч км.
На пробегах до 100 тысяч км серьезных поломок у моторов не отмечено. Сама конструкция очень требовательна к качеству масла и топлива.
После 50-80 тысяч км можно ожидать нагара на клапанах и залегания колец. А топливная система, разумеется, реагирует на некачественное топливо.
Чистка клапанов и форсунок – операция, в общем, штатная. Что происходит с двигателями после 150 тысяч км, пока не известно.
На отдельных моторах встречались ранние отказы некоторых датчиков.
Гидроавтомат – разновидность шестиступенчатого японского Aisin TF-70SC, примененного также на моделях Peugeot-Citroen и Suzuki. Он относится к неубиваемым, а его ресурс такой же, как и у моторов. Главное требование – периодически менять масло и не перегревать. Штатный теплообменник не очень эффективен, на побегавших машинах его советуют заменять внешним радиатором.
Типичные поломки Changan CS75 Plus
Протечки радиаторов на малых пробегах – не то чтобы массовая болезнь, но случается. Также на некоторых машинах выходил из строя клапан расширительного бачка.
В скрипе передних тормозов виноваты обычно подкисшие суппорты, которые необходимо время от врмени прочищать и смазывать. Колодки и диски, похоже, наделены незаурядной жизнестойкостью.
С подвеской и рулевым механизмом по меньшей мере до 60-80 тысяч км ничего не происходит. Ранний износ сайлентблоков, видимо, связан с особенностями наших дорог.
Остальные неисправности сводятся к ошибкам и отказам электроники и отдельных датчиков, что обычно носит сезонный характер. Чаще всего капризничает система контроля давления в шинах (TPMS). Но это свойственно чуть ли не всем китайским моделям – поставщики, вероятно, общие.
Выводы о Changan CS75 Plus
Определенно, у Changan CS75 Plus до 80-100 тысяч км все в порядке с качеством и надежностью – фатальных поломок нет. Болячек немного, а те, что есть, излечимы без каких-то запредельных затрат.
Некоторые сомнения вызывают очень уж современные для нашего пятого экологического класса моторы. Простой двухлитровый атмосферник был бы предпочтительнее. И дешевле.
Хотелось бы, чтобы линейка главных агрегатов была шире. Но и Plus New пока предлагают только в одной версии: 1.4 и робот.
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