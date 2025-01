Только плановое обслуживание? Разобрались, ломается ли 75-й Чанган

Эксперт Зиновьев нашел все сильные и слабые места Changan CS75 Plus с пробегом

Среднеразмерный кроссовер по габаритам немного больше Тойоты RAV4. Полного привода не бывает – типичный городской паркетник. Но с достойным клиренсом 185-190 мм.

Не запутаться в поколениях – почти неразрешимая задача. Первый Changan CS75 (без слова Plus) поступил в продажу в 2017 году. В 2019-м появилось второе поколение с названием CS75 Plus – и до 2023 года их продавали одновременно.

Сегодня дилеры предлагают и Plus, и его очередное поколение – сейчас производитель обозначает его как Plus New, формально оно уже четвертое!

Третье поколение «уложилось» в диапазон 2023-2024, и его логичнее считать вторым рестайлингом второго поколения (первый прошел в 2021 году).

Речь пойдет обо всех CS75 Plus периода 2019-2024 годов – в целом, это один и тот же автомобиль, и остатки новых машин еще есть в продаже у дилеров.

Часть Changan CS75 Plus (2020 года) собрали в Белоруссии, остальные ввезены из Китая. Цена на вторичном рынке стартует от 1,7 млн рублей, 2-2,5 млн просят за машины разных лет с ничтожными пробегами 10-30 тысяч км.

Средний годовой пробег машин в собственности у россиян оценивают в 18-19 тысяч. Это объясняет, почему CS75 Plus с пробегами выше 100 тысяч км на вторичке почти нет.

Из-за малых пробегов пока не получится судить о ресурсе двигателя и трансмиссии. А половина проданных машин все еще на гарантии, так что основной источник сведений об их качествах и недостатках – отзывы владельцев.

Плюсы Changan CS75 Plus

Наивысшую удовлетворенность у владельцев вызывают комфортный салон, большой багажник и работа автоматической трансмиссии.

Отсутствие жалоб на коррозию тоже можно причислить к достоинствам. Хотя лакокрасочное покрытие тонкое и сколы образуются легко, но, как отмечают, не до металла, а до грунта. Вместе с тем защита со стороны днища не вполне полноценная, и профессионалы советуют дополнительный антикор.

Подвеску не хвалят и не ругают, из чего делаем вывод, что она соответствует ожиданиям. Кстати, сзади здесь установлена не простецкая балка, а многорычажная подвеска.

Комбинация приборов Changan CS75 Plus – цифровая, в разных исполнениях для машин разных рестайлингов. Диагонал экрана мультимедии – 12,3 дюйма. В базовой комплектации, помимо ABS, есть системы EBD, ESP, BAS, TCS, DAC, HAK. В дорогих версиях добавляются ACCS, LKA, AFS и еще кое-что.

Минусы Changan CS75 Plus

Набор недостатков невелик. Единственное распространенное нарекание – слабая шумоизоляция.

Остальное сводится к недовольству по поводу нехватки некоторых «плюшек». Владельцам непонятно, почему при общем богатстве оснащения нет, например, подогрева ветрового стекла, руля, задних сидений и нет электропривода багажника. Защиты картера тоже нет.

Расход топлива вызывает как позитивные, так и негативные эмоции. Одни считают, что 10-13 л на 100 км – слишком много, а другие уверены, что расход невелик. Думается, тут все зависит от того, где и как ездить. В городских пробках несложно и 14-15 литров сжечь, а на загородной трассе можно уложиться и в 8-9 литров.

С запчастями, судя по всему, ситуация нормальная. С ценами на них – не вполне. Многим они кажутся неоправданно дорогими.

Главные агрегаты Changan CS75 Plus

Двухлитровый мотор (233 л.с.) попадал к нам неофициально – в основном, на кроссоверах с пробегом с китайского рынка. И на вторичке таких машин ничтожно мало.

Выбор сводится к двум агрегатам объемом 1,5 литра. Это JL476ZQCF (178 л.с.) и JL473ZQ7 (188, 181 л.с.). Второй пришел на смену первому при рестайлинге 2022 года.

По геометрии они разные – диаметры цилиндра и ходы поршня не совпадают. По идеологии – очень схожие: алюминиевый блок с чугунными гильзами, прямой впрыск, турбонаддув, фазорегуляторы на впуске и выпуске, гидрокомпенсаторы, цепной привод ГРМ. Ресурс оценивают в 250 тысяч км.

Особого выбора по агрегатам на вторичке нет: турбо 1.5 или турбо 1.5. И единственный автомат. Механическая коробка – большая редкость: с 2021 года ее и предлагать перестали.

На пробегах до 100 тысяч км серьезных поломок у моторов не отмечено. Сама конструкция очень требовательна к качеству масла и топлива.

После 50-80 тысяч км можно ожидать нагара на клапанах и залегания колец. А топливная система, разумеется, реагирует на некачественное топливо.

Чистка клапанов и форсунок – операция, в общем, штатная. Что происходит с двигателями после 150 тысяч км, пока не известно.

На отдельных моторах встречались ранние отказы некоторых датчиков.

Гидроавтомат – разновидность шестиступенчатого японского Aisin TF-70SC, примененного также на моделях Peugeot-Citroen и Suzuki. Он относится к неубиваемым, а его ресурс такой же, как и у моторов. Главное требование – периодически менять масло и не перегревать. Штатный теплообменник не очень эффективен, на побегавших машинах его советуют заменять внешним радиатором.

Типичные поломки Changan CS75 Plus

Протечки радиаторов на малых пробегах – не то чтобы массовая болезнь, но случается. Также на некоторых машинах выходил из строя клапан расширительного бачка.

В скрипе передних тормозов виноваты обычно подкисшие суппорты, которые необходимо время от врмени прочищать и смазывать. Колодки и диски, похоже, наделены незаурядной жизнестойкостью.

С подвеской и рулевым механизмом по меньшей мере до 60-80 тысяч км ничего не происходит. Ранний износ сайлентблоков, видимо, связан с особенностями наших дорог.

Остальные неисправности сводятся к ошибкам и отказам электроники и отдельных датчиков, что обычно носит сезонный характер. Чаще всего капризничает система контроля давления в шинах (TPMS). Но это свойственно чуть ли не всем китайским моделям – поставщики, вероятно, общие.

Вот это у нас нравится всем. Заявленый объем багажника Changan CS75 Plus составляет 620 л, что, в общем, не совсем так, но все равно достаточно просторно. Под полом – докатка и органайзер.

Выводы о Changan CS75 Plus

Определенно, у Changan CS75 Plus до 80-100 тысяч км все в порядке с качеством и надежностью – фатальных поломок нет. Болячек немного, а те, что есть, излечимы без каких-то запредельных затрат.

Некоторые сомнения вызывают очень уж современные для нашего пятого экологического класса моторы. Простой двухлитровый атмосферник был бы предпочтительнее. И дешевле.

Хотелось бы, чтобы линейка главных агрегатов была шире. Но и Plus New пока предлагают только в одной версии: 1.4 и робот.

