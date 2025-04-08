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Седан из Ирана: больше, чем Vesta, дешевле, чем Granta Sport

Иранский седан Iran Khodro Dena вернулся на рынок России по цене 1,3 млн рублей

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На российском рынке практически не осталось седанов, которые бы конкурировали по цене с отечественной Lada Granta.

Именно поэтому появление в продаже иранского седана Iran Khodro Dena, предложенного одним из московских дилеров за 1 340 000 рублей, стало заметным событием.

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Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena

Для сравнения, версия Lada Granta Sportline обойдётся в 1 341 000 рублей, а модель Granta Sport мощностью 118 л.с. оценивается уже в 1 493 000 рублей. Даже базовая Lada Vesta стоит не менее 1 459 900 рублей.

При этом Iran Khodro Dena превосходит Vesta по размерам: длина – 4559 мм, ширина – 1944 мм, а высота – 1460 мм.

Под капотом атмосферный мотор объёмом 1,7 литра мощностью 115 л.с., агрегатированный 6-ступенчатой механикой.

В комплетакцию автомобиля входят кондиционер, мультимедийная система с цветным экраном и поддержкой Hands free, электрорегулируемые передние сиденья, камера заднего вида с парктрониками, литые диски, бортовой компьютер и мультируль.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena

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Автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности (двумя фронтальными и двумя боковыми), подогревом и электроприводом зеркал заднего вида с функцией их складывания и круиз-контролем.

В 2023 году планировалось начать официальные продажи Iran Khodro Dena в России с полноценной заводской гарантией, но в итоге поставки так и не были организованы.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
08.04.2025 
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