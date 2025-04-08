Седан из Ирана: больше, чем Vesta, дешевле, чем Granta Sport

Иранский седан Iran Khodro Dena вернулся на рынок России по цене 1,3 млн рублей

На российском рынке практически не осталось седанов, которые бы конкурировали по цене с отечественной Lada Granta.

Именно поэтому появление в продаже иранского седана Iran Khodro Dena, предложенного одним из московских дилеров за 1 340 000 рублей, стало заметным событием.

Iran Khodro Dena

Для сравнения, версия Lada Granta Sportline обойдётся в 1 341 000 рублей, а модель Granta Sport мощностью 118 л.с. оценивается уже в 1 493 000 рублей. Даже базовая Lada Vesta стоит не менее 1 459 900 рублей.

При этом Iran Khodro Dena превосходит Vesta по размерам: длина – 4559 мм, ширина – 1944 мм, а высота – 1460 мм.

Под капотом атмосферный мотор объёмом 1,7 литра мощностью 115 л.с., агрегатированный 6-ступенчатой механикой.

В комплетакцию автомобиля входят кондиционер, мультимедийная система с цветным экраном и поддержкой Hands free, электрорегулируемые передние сиденья, камера заднего вида с парктрониками, литые диски, бортовой компьютер и мультируль.

Iran Khodro Dena

Автомобиль оснащен четырьмя подушками безопасности (двумя фронтальными и двумя боковыми), подогревом и электроприводом зеркал заднего вида с функцией их складывания и круиз-контролем.

В 2023 году планировалось начать официальные продажи Iran Khodro Dena в России с полноценной заводской гарантией, но в итоге поставки так и не были организованы.

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Источник: «Автоновости дня»