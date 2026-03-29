Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
Tesla сделала свои автомобили безопаснее благодаря одной маленькой детали
Беспилотное такси Tesla стало платформой для важного, хотя и не самого заметного обновления. Речь о новых внутренних аварийных ручках, которые компания показала на модели Cybercab.

Вообще, такие детали обычно сначала появляются на массовых автомобилях, но в этот раз всё наоборот.

Причина изменений довольно серьёзная. Ранее несколько жёстких аварий сопровождались проблемами: по сообщениям, штатные дверные ручки в машинах Tesla в тех случаях не открывались. Эти инциденты не остались без последствий и вылились в судебные иски к производителю. Теперь, судя по всему, инженеры компании пересмотрели конструкцию именно аварийного механизма.

Аварийные ручки Tesla Cybercab
Интересно, что новинку первым делом внедрили не в Model Y или Model 3, а им енно в беспилотный кэб. Возможно, это связано с повышенными требованиями к безопасности транспортных средств без водителя, где пассажир должен иметь гарантированный и простой способ покинуть салон в экстренной ситуации.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 4
29.03.2026 
