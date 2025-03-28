Lada Granta получила новый цвет кузова

АВТОВАЗ начал красить Гранту в цвет «Фламенко», впервые показанный на Искре

Вслед за возвращением климатической системы у семейства Lada Granta появился новый цвет кузова. Это красный оттенок «Фламенко» – тот самый, что был анонсирован для Гранты еще в феврале, а впервые был показан на презентационном экземпляре модели Lada Iskra. Понятно, что перед запуском Искры новый цвет заводчане решили «отработать» на Гранте.

Таким образом, в гамме цветов кузова в Гранты теперь семь оттенков: помимо нового «Фламенко», это белый «Ледниковый», черный «Пантера», серебристый «Платина», серо-синий «Борнео», светло-коричневый «Кориандр», а также насыщенный синий «Капитан», в который недавно начали окрашивать и Весты с Ларгусами.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, первая партия автомобилей Lada Granta в новом цвете уже произведена и отгружена дилерам. Сейчас они принимают новые заказы на такие машины – в мае планируется массовое применение оттенка «Фламенко» в производстве. Также сообщается, что новая красная эмаль, помимо Гранты и Искры, найдет применение и на других моделях Lada.