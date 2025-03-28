#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Marussia B1
30 марта
В продаже появился редчайший российский спорткар без пробега
В Москве выставлен на продажу российский...
Nissan Micra и Juke изменятся, а Leaf перейдет на другую платформу
30 марта
Nissan Micra и Juke изменятся, а Leaf перейдет на другую платформу
Nissan представит новые электромобили Micra и...
В семейство Skoda 100/110 входило и купе Skoda 110R, которое прозвали «Porsche для бедных».
30 марта
Советские одноклассники Жигулей и Москвичей — машины Восточной Европы
Эксперт Канунников рассказал, где и как...

Lada Granta получила новый цвет кузова

АВТОВАЗ начал красить Гранту в цвет «Фламенко», впервые показанный на Искре

Вслед за возвращением климатической системы у семейства Lada Granta появился новый цвет кузова. Это красный оттенок «Фламенко» – тот самый, что был анонсирован для Гранты еще в феврале, а впервые был показан на презентационном экземпляре модели Lada Iskra. Понятно, что перед запуском Искры новый цвет заводчане решили «отработать» на Гранте.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Таким образом, в гамме цветов кузова в Гранты теперь семь оттенков: помимо нового «Фламенко», это белый «Ледниковый», черный «Пантера», серебристый «Платина», серо-синий «Борнео», светло-коричневый «Кориандр», а также насыщенный синий «Капитан», в который недавно начали окрашивать и Весты с Ларгусами.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, первая партия автомобилей Lada Granta в новом цвете уже произведена и отгружена дилерам. Сейчас они принимают новые заказы на такие машины – в мае планируется массовое применение оттенка «Фламенко» в производстве. Также сообщается, что новая красная эмаль, помимо Гранты и Искры, найдет применение и на других моделях Lada.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 150
28.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-37