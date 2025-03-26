Lada Granta получила новую топ-версию

На Ладу Гранту вернули климатическую установку, противотуманки и еще ряд функций

Топ-версия модели Lada Granta стала богаче: как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, автомобили в максимальной комплектации Club теперь оснащаются климатической установкой и рядом других опций. Теперь есть возможность выбрать на «климате» режим «Авто», поддерживающий заданную температуру, а также воспользоваться быстрым «обдувом» ветрового стекла.

Отметим, что подобными климатическими установками АВТОВАЗ комплектовал Гранты до 2022 года (а ранее – Калины), но затем комплектации были упрощены до кондиционера, не имеющего автоматического режима.

Кроме того, в Club вошли возвращенные функции:

охранный комплекс (сигнализация, иммобилайзер, ключ с ДУ);

противотуманные фары;

функция задержки выключения головного света (остановиться, открыть дверь, потянуть левый подрулевой переключатель);

круиз-контроль с функцией ограничения скорости;

задние электростеклоподъемники;

задний стеклоочиститель (на лифтбеках)

Судя по официальному сообщению, автомобили в такой комплектации совсем недавно пошли по конвейеру в Тольятти – сроки начала продаж и прайсы обещают объявить позднее.

Напомним, в версии Club Гранта также оснащается парктроником, обогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции и опционально – мультимедийной системой EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто. Цена на версию Club'24 (то есть «прошлогоднюю», еще без учета вышеописанных нововведений) стартует от 1 124 000 рублей без учета спецпредложений.