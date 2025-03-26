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Lada Granta получила новую топ-версию

На Ладу Гранту вернули климатическую установку, противотуманки и еще ряд функций

Топ-версия модели Lada Granta стала богаче: как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, автомобили в максимальной комплектации Club теперь оснащаются климатической установкой и рядом других опций. Теперь есть возможность выбрать на «климате» режим «Авто», поддерживающий заданную температуру, а также воспользоваться быстрым «обдувом» ветрового стекла.

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Отметим, что подобными климатическими установками АВТОВАЗ комплектовал Гранты до 2022 года (а ранее – Калины), но затем комплектации были упрощены до кондиционера, не имеющего автоматического режима.

Кроме того, в Club вошли возвращенные функции:

  • охранный комплекс (сигнализация, иммобилайзер, ключ с ДУ);
  • противотуманные фары;
  • функция задержки выключения головного света (остановиться, открыть дверь, потянуть левый подрулевой переключатель);
  • круиз-контроль с функцией ограничения скорости;
  • задние электростеклоподъемники;
  • задний стеклоочиститель (на лифтбеках)

Судя по официальному сообщению, автомобили в такой комплектации совсем недавно пошли по конвейеру в Тольятти – сроки начала продаж и прайсы обещают объявить позднее.

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Напомним, в версии Club Гранта также оснащается парктроником, обогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции и опционально – мультимедийной системой EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто. Цена на версию Club'24 (то есть «прошлогоднюю», еще без учета вышеописанных нововведений) стартует от 1 124 000 рублей без учета спецпредложений.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
26.03.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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