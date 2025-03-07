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Что ломается в Гранте и чем хороша эта модель?

Эксперт «За рулем» назвал главные проблемы Lada Granta с пробегом

Если вы ищете недорогой рабочий автомобиль в ценовом диапазоне от 500 тысяч до миллиона, ваши поиски будут так или иначе завязаны вокруг продукции АВТОВАЗа. Лада любой модели – хороший автомобиль при правильном подходе. В данном случае – правильном подходе к выбору конкретного экземпляра.

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В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выбирает надежные версии разных моделей Lada с пробегом до 100 тысяч км. И, конечно, заостряет внимание на бестселлере отечественного автогиганта – Гранте.

Итак, ищем Гранту в возрасте около 8 лет и с пробегом до 100 тысяч км. На что обратить внимание до и после покупки?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Изначально Гранта – упрощенная версия Калины в измененном кузове. Клиренс в районе 160–165 мм. У седана багажник больше, чем у лифтбека, – 480 л против 440 л. Хотя в лифтбек при желании можно напихать не меньше.

Универсал и версия Cross появились только в 2019 году. А среди восьмилетних машин встречается Гранта Спорт с улучшенным интерьером и более мощными моторами (106, 114 или 118 л. с.). На вторичке она заметно дороже.

Главный козырь модели – ниссановский гидроавтомат Jatco JF414E. Четыре ступени, заметные задержки при переключениях, зато простой, надежный и долговечный. Возможно, переживет 98-сильный мотор 21126, с которым связан.

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Системных поломок у Гранты не так много, большинство обусловлено качеством комплектующих. Рановато выходят из строя, например, катушки зажигания, термостат, тормозные колодки, ступичные подшипники. Также и ремень ГРМ часто не доживает до заявленного срока, а моторы до 2018 года – «втыковые».

Вердикт: нужен нормальный автомат? Вам сюда!

А как чувствуют себя другие модели Лада на сходных пробегах? Выбираем себе «рабочую лошадку» по бюджету – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
07.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-41