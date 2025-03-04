Продажи автомобилей этого российского бренда резко выросли в феврале

В России АВТОВАЗ увеличил продажи автомобилей марки Lada в феврале на 28%

АВТОВАЗ опубликовал данные о продажах автомобилей Lada в феврале текущего года. В феврале было продано 26 716 машин (+28,4% к январю 2025 года). При этом в годовом выражении продажи снизились на 4%.

Лучшие продажи отмечены у Lada Vesta: реализован 8601 автомобиль семейства, что на 38,9% больше, чем в январе, и на 26,1% больше, чем в феврале 2024 года.

Также высоким спросом пользуется Lada Largus: в прошлом месяце продано 2019 универсалов и 647 фургонов (январе 1307 штук).

Самые высокие продажи по прежнему у Lada Granta: 9602 авто (+15,2% к январю 2025 года).

Также по отношению к январю увеличился спрос на Lada Niva Legend и Niva Travel: продано 2621 и 2529 внедорожников соответственно (+39,8% и +1,3%).

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа