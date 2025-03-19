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Lada Vesta и Largus начали красить в новый, «капитанский» цвет

АВТОВАЗ расширил палитру оттенков для моделей Lada Vesta и Largus

АВТОВАЗ сообщил о начале отгрузок автомобилей семейства Vesta и Largus в ярко-синем цвете под названием «Капитан». В компании рассказали, что эти автомобили доступны в семи оттенках кузова. В дальнейшем доступная покупателям палитра окрасов будет расширяться.

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Также сообщается, что в начале текущего года на заводе возобновилась окраска внедорожников Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а Niva Legend снова доступна в серо-голубом металлике «Борнео».

В пресс-служба АВТОВАЗа отметили, что Lada развивает цветовую гамму, возвращая в нее популярные краски и добавляя новые яркие цвета. Сейчас в гамме семейства насчитывается семь цветов, и этот список будет увеличиваться.

Lada Vesta
Lada Vesta

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
19.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-70