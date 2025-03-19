Lada Vesta и Largus начали красить в новый, «капитанский» цвет

АВТОВАЗ расширил палитру оттенков для моделей Lada Vesta и Largus

АВТОВАЗ сообщил о начале отгрузок автомобилей семейства Vesta и Largus в ярко-синем цвете под названием «Капитан». В компании рассказали, что эти автомобили доступны в семи оттенках кузова. В дальнейшем доступная покупателям палитра окрасов будет расширяться.

Также сообщается, что в начале текущего года на заводе возобновилась окраска внедорожников Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а Niva Legend снова доступна в серо-голубом металлике «Борнео».

В пресс-служба АВТОВАЗа отметили, что Lada развивает цветовую гамму, возвращая в нее популярные краски и добавляя новые яркие цвета. Сейчас в гамме семейства насчитывается семь цветов, и этот список будет увеличиваться.

Lada Vesta

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа