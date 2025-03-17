Лада Аура уже в автосалонах — кто ее покупает?

Автостат: интерес покупателей к седану Lada Aura постепенно растет

Первые стретч-седаны Lada Aura отправились к дилерам еще в ноябре 2024 года. Кто покупает эти машины сейчас? Как сообщает источник со ссылкой на представителя одного из дилерских центров, на данный момент Аура интересна розничным клиентам – на таковых приходится около двух третей всего спроса на модель.

Причем основной интерес приходится на более дорогую комплектацию Status за 2,8 млн рублей, в которой у Ауры салон из натуральной кожи, накладки на задних подголовниках, подогрев спинки (а не только подушки) заднего сиденья, мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro с монитором-планшетом 10", а по интерьеру есть выбор из черного и двухцветного исполнения.

Напомним, в базе (комплектация Premier, 2,6 млн рублей) Аура оснащается кондиционером (он остается и в топе), светодиодной оптикой, передним и задним парктроником, четырьмя подушками безопасности, ESC, системами контроля слепых зон, обогревами всех сидений и руля, круиз-контролем и более простой Lada Enjoy 7". Ауру красят в три цвета – черный «Пантера», коричневый «Кориандр» и серебристый «Платина», – источник сообщает, что на последний приходится лишь 30% продаж.

Представитель дилерского центра также отмечает, что интерес к модели постепенно растет, и по итогам года Аура сможет занять 2-3% от суммарных продаж Lada. Столь высокий для нишевой модели процент возможен из-за начавшихся корпоративных закупок. По словам работника центра, весной Lada Aura появится в автопарках администраций Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также у крупных операторов такси. Аура появится на дорогах больших городов, что свою очередь, повысит узнаваемость модели и даст импульс продажам, уверен собеседник издания.

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Источник: Автостат